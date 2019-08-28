Политика

ТАССТАССЗахарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными

США, вводя новые антироссийские санкции, приносят в жертву остатки былого российско-американского партнерства в угоду начавшейся предвыборной гонке. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
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Санкции США ухудшают возможность нормализации отношений, заявили в МИД

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ТАСС09:22

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Любое космическое тело размером больше 100-150 метров, пересекающее орбиту Земли на расстоянии менее 7 479 894 километров (19,5 расстояний до Луны) зачисляется учеными в категорию «потенциально опасных».
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Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
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Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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