Политика
ТАССЗахарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными
США, вводя новые антироссийские санкции, приносят в жертву остатки былого российско-американского партнерства в угоду начавшейся предвыборной гонке. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
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Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Госсовет республики даст отрицательное заключение на проект федерального закона, поскольку, как полагают в Казани, инициатива администрации Калужской области вызовет разобщение русских и татар и приведет к негативным «общественно-политическим последствиям».
Гражданские силы.ру вчера в 05:29
Происшествия
Почти 700 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Из-за непрекращающихся ливней почти 700 тысяч жителей юго-западных районов Японии были вынуждены оставить свои дома.
VSE42 Новости 00:42
Кино
В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Футбол
«Лилль» в родных стенах разгромил «Сент-Этьен»
«Лилль» на своем поле победил «Сент-Этьен» в матче 3-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ 14:54
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Интернет
На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА»
Среди прочего на МАКС-2019 представлены и современные цифровые устройства, включая средства связи и компьютеры.
Военное обозрение 07:15
Единоборства
Нурмагомедов назвал Порье своей добычей
RT на русском 14:34
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Футбол
«Краснодар» второй раз проиграл «Олимпиакосу»
Свободная Пресса вчера в 17:02
Общество
Разработаны правила этики для учителей
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников разослано в регионы.
Дилетант 05:19
Происшествия
Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси
В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка, сообщает "Грузия online".
Вести.Ru 10:55
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Космос
Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 28 августа
Любое космическое тело размером больше 100-150 метров, пересекающее орбиту Земли на расстоянии менее 7 479 894 километров (19,5 расстояний до Луны) зачисляется учеными в категорию «потенциально опасных».
Ридус вчера в 19:21
Путешествия
Туристы массово пересекают границу Крыма с Украиной
Независимое телевидение Севастополя 08:20
Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс 12:59
Экономика
Экономист объяснил низкие темпы роста доходов россиян
В своей беседе с редакцией издания Nation News экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников прокомментировал ситуацию с медленным темпом роста реальных доходов россиян.
Народные новости 26 августа в 20:17
Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Происшествия
Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу
Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.
Газета.Ru 16:22
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Общество
В Стамбуле определили лучшего мастера по приготовлению осетинского пива
Отборочный этап конкурса "Осетинское пиво" прошел в Стамбуле, его победительницей стала представительница осетинской диаспоры Нихал Кудакова.
ТАСС 16:56
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова станет мамой во второй раз
46-летняя артистка станет мамой во второй раз. Кадры с округлившимся животом она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru 08:32