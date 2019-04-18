Захарова назвала мифом изоляцию КрымаРоссийская газета 08:33

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Приезд на пятый Ялтинский международный экономический форум политиков и бизнесменов из 77 стран мира подтверждает отсутствие международной изоляции полуострова и контрпродуктивность санкционных барьеров. Об этом заявила на ЯМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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