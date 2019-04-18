Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифомРИА Новости 06:31

Наглядным выражением поступательного развития внешнеэкономических связей полуострова стало ежегодное проведение настоящего Ялтинского форума. Есть лжефорумы, а это настоящий.

Международная изоляция полуострова Крым является мифом, заявила на брифинге в Ялте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Брифинг проходит на полях Ялтинского международного экономического форума. Это ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму.

Политика Россия оставила Украину без нефти 2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.

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Политика Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Общество Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Здоровье 8-летняя волгоградка с ДЦП нуждается в помощи Родители Вики – Вячеслав и Дарья Арьковы начали реабилитацию дочери, потратили уже около 10 миллионов рублей, отвезли Вику в клиники Польши, Германии, Украины, России, сейчас лечат в Санкт-Петербурге.

Баскетбол Евролига оштрафовала ЦСКА за нарушение финансового fair play Евролига оштрафовала московский ЦСКА на 42 тысячи евро за нарушение правил финансового fair play, сообщает пресс-служба организации.

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Гаджеты «Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.

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Происшествия На Южном Урале поймали рэкетиров, вымогавших деньги у военных Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ после окончания военной службы по призыву остались в окрестностях гарнизона в Челябинской области.

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Гаджеты Новый OnePlus 7 показали на первом тизерном изображении Что касается изображения, то предположительно на нем показана старшая версия с 6,64-дюймовым экраном и батареей на 4 000 мАч.

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