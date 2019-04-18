Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифомРИА Новости 06:31

Политика
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Международная изоляция полуострова Крым является мифом, заявила на брифинге в Ялте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Брифинг проходит на полях Ялтинского международного экономического форума. Это ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму.
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Наглядным выражением поступательного развития внешнеэкономических связей полуострова стало ежегодное проведение настоящего Ялтинского форума. Есть лжефорумы, а это настоящий.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 06:31
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