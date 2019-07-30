с чего всё началось

Политика Собянин счел «адекватным» применение силы полицией на акции 27 июля Мэр Москвы Сергей Собянин считает «адекватным» применение силы полицией в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в столице.

Политика В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского государственного университета В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.

Политика Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Политика Трамп пообещал Китаю жесткие условия по торговой сделке после выборов Пекин, вероятно, пытается дождаться ближайших выборов президента США в 2020 году, чтобы не торопиться с оформлением соглашения по торговле с Вашингтоном.

Происшествия В Румынии подал в отставку глава министерства внутренних дел Ранее в отставку подал директор службы спецсвязи. Все это связано со скандалом вокруг убийства 15-летней девочки.

Происшествия Египетский консул в Испании напал на жену и дочь Консул Египта в Испании напал на супругу и дочь в одном из торговых центров в Мадриде.

Космос Стала известна причина загадочного явления на Солнце Астрономы и специалисты Национального центра атмосферных исследований разгадали причину появления солнечных пятен.

Шоу-бизнес Пока Брэд Питт занят карьерой: Джоли сводила детей на выставку Да и у Энджи с карьерой все хорошо: недавно на Comic Con она объявила, что присоединяется к вселенной Marvel и снимется в фильме «Вечные».

Футбол СМИ: Клуб АПЛ предложил ЦСКА €15 млн за Чалова Как сообщает «Чемпионат», лондонский клуб, завершивший минувший сезон на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ, предложил за 21-летнего россиянина €15 млн.

Происшествия Генерал ФСБ вернул деньги, украденные внуком-майором Оперативный сотрудник управления «К» ФСБ майор Александр Карелин, проходящий фигурантом уголовного дела о разбойном нападении, полностью раскаялся и вернул потерпевшему свою долю похищенных денег.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.

Общество В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.

Политика Поклонская может стать зампредом международного комитета Госдумы Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий ранее поделился мнением, что Наталья Поклонская после перехода в комитет будет эффективно работать на международных парламентских площадках.

Политика Медведев потребовал защитить населённые пункты от лесных пожаров Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов.

Финансы Биржи США преимущественно снижаются в преддверии заседания ФРС Основные американские фондовые индексы в понедельник в основном снижаются в ожидании заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

Футбол Александр Самедов завершил карьеру футболиста Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).