Политика
Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканалИзвестия 03:48
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
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с чего всё началось
«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский в соответствии с новым законом о языке разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!» — написала Захарова в Facebook.RT на русском01:41
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Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Политика
Собянин счел «адекватным» применение силы полицией на акции 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин считает «адекватным» применение силы полицией в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в столице.
Обновлено в 07:57
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского государственного университета
В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Политика
Трамп пообещал Китаю жесткие условия по торговой сделке после выборов
Пекин, вероятно, пытается дождаться ближайших выборов президента США в 2020 году, чтобы не торопиться с оформлением соглашения по торговле с Вашингтоном.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Румынии подал в отставку глава министерства внутренних дел
Ранее в отставку подал директор службы спецсвязи. Все это связано со скандалом вокруг убийства 15-летней девочки.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Египетский консул в Испании напал на жену и дочь
Консул Египта в Испании напал на супругу и дочь в одном из торговых центров в Мадриде.
Обновлено вчера в 09:46
Космос
Стала известна причина загадочного явления на Солнце
Астрономы и специалисты Национального центра атмосферных исследований разгадали причину появления солнечных пятен.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Навального
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Пока Брэд Питт занят карьерой: Джоли сводила детей на выставку
Да и у Энджи с карьерой все хорошо: недавно на Comic Con она объявила, что присоединяется к вселенной Marvel и снимется в фильме «Вечные».
Обновлено в 07:37
Футбол
СМИ: Клуб АПЛ предложил ЦСКА €15 млн за Чалова
Как сообщает «Чемпионат», лондонский клуб, завершивший минувший сезон на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ, предложил за 21-летнего россиянина €15 млн.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Генерал ФСБ вернул деньги, украденные внуком-майором
Оперативный сотрудник управления «К» ФСБ майор Александр Карелин, проходящий фигурантом уголовного дела о разбойном нападении, полностью раскаялся и вернул потерпевшему свою долю похищенных денег.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Лидерам банды брянских киллеров дали пожизненные сроки
Обновлено в 08:19
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Минобороны через суд отменило выплаты вдове забайкальского военного, погибшего в Сирии
Обновлено в 04:43
Политика
ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.
Обновлено в 07:02
Футбол
Моуринью не может наслаждаться жизнью без футбола
Обновлено в 02:46
Футбол
Экс-игрока «Зенита» перевели в дубль бельгийского клуба
Защитник «Остенде» Николас Ломбертс переведен во вторую команду бельгийского клуба.
Обновлено в 07:40
Политика
Поклонская может стать зампредом международного комитета Госдумы
Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий ранее поделился мнением, что Наталья Поклонская после перехода в комитет будет эффективно работать на международных парламентских площадках.
Обновлено в 06:10
Политика
Медведев потребовал защитить населённые пункты от лесных пожаров
Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов.
Обновлено в 08:12
Финансы
Биржи США преимущественно снижаются в преддверии заседания ФРС
Основные американские фондовые индексы в понедельник в основном снижаются в ожидании заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено в 07:40
Происшествия
Прокуратура заявила о халатности чиновников из-за пожара в «Холдоми»
Прокуратура Хабаровского края выявила халатность в действиях сотрудников региональных министерств по делу о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» 23 июля, в результате которого погибли четверо детей.
Обновлено в 07:53