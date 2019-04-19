Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»Московский Комсомолец 14:06

Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя всё поняли и вырвались из этого шапито.

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