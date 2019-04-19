Политика

Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»Московский Комсомолец вчера в 14:06

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".
Читать в источнике
Мария Захарова
Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя всё поняли и вырвались из этого шапито.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости вчера в 13:52

Подробнее о событии

«Это шапито. Обман украинцев продолжается»: Захарова прокомментировала дебаты Порошенко и Зеленского

Комсомольская правдавчера в 14:25

«Шапито»: Захарова о дебатах Порошенко и Зеленского

Газета.Ruвчера в 14:09

Захарова прокомментировала дебаты Зеленского и Порошенко

RT на русскомвчера в 13:56

Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»

Московский Комсомолецвчера в 14:06

Захарова сравнила с шапито дебаты между Порошенко и Зеленским

РБКвчера в 14:04

Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского шапито

Life.ruвчера в 14:08

Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито

РИА Новостивчера в 13:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Общество

108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

Обновлено в 00:01
Наука

Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию

Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Пушков назвал лебединой песней участие Порошенко в дебатах с Зеленским

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал "лебединой песней" действующего президента Украины Петра Порошенко его участие в дебатах с кандидатом от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 20:25
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Транспорт

Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей

Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:37
Шоу-бизнес

Из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты

Обновлено вчера в 19:10
Политика

В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 11:06
Космос

Антихрист приди: В Сирии найдено послание к дьяволу через Google Earth

Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

В Забайкалье 289 человек потеряли имущество из-за пожаров 19 апреля

Огнём уничтожено 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. Пострадали (потеряли имущество) 289 человек, из них 39 детей.
Обновлено вчера в 20:27
Технологии

«Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России

Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".
Обновлено вчера в 07:09
Космос

Как Северная Америка сгорела в каменном веке

Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
Обновлено 18 апреля в 10:58
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Наука

Раскрыт рецепт самого эффективного маринада для шашлыка

Обновлено вчера в 20:42
Политика

В Раде назвали «жалким» выступление Порошенко на дебатах

Обновлено вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой

Обновлено вчера в 13:34
Футбол

Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
Обновлено вчера в 12:14
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено вчера в 03:25
Религия

Народные приметы 20 апреля расскажут об урожае ягод, грибов и зерновых

Если на небе ночью было много звезд, это обещало богатый урожай лесных ягод и грибов.
Обновлено вчера в 10:21
Технологии

В России запустился счетчик последних дней свободного интернета

Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 17:02
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в Мельбурне

В Австралии в госпитале скончался второй пострадавший при стрельбе у ночного клуба Love Machine в городе Мельбурн 14 апреля.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие

Турция может приобрести Су-57 в ответ на наказание США из-за С-400

Если США исключат Турцию из программы истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара приобретет Су-57, пишет Defence News.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Дебаты на коленях: как прошла встреча Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 14:06
Политика

Путин поручил усилить группировку для борьбы с пожарами в Забайкалье

Президент России Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы МЧС РФ Евгения Зиничева о мерах, предпринимаемых для борьбы с природными пожарами в Забайкалье, глава государства поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы со стихией, а также обеспечить все меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:39
Общество

Стрельцам нужно обновить гардероб, а Львы встретят вторую половинку

РАК Вас ожидает приятная встреча со старыми друзьями. ЛЕВ Вероятно, что одинокие Львы встретят вторую половинку.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных

Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 21:07
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено вчера в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное