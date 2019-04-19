Политика
Захарова назвала дебаты Порошенко и Зеленского «шапито»Московский Комсомолец вчера в 14:06
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем facebook, что посмотрела дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли в Киеве на стадионе "Олимпийский".
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Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя всё поняли и вырвались из этого шапито.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости вчера в 13:52
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«Это шапито. Обман украинцев продолжается»: Захарова прокомментировала дебаты Порошенко и Зеленского
Комсомольская правдавчера в 14:25
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