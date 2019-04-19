Политика
Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапитоРИА Новости 13:52
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
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Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя всё поняли и вырвались из этого шапито.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 13:52
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Политика
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Дебаты Порошенко и Зеленского. Видео «Громадского» (с русским переводом) со стадиона «Олимпийский» в Киеве и эфир из студии ОТВ (Видео)
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В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
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Политика
Дебаты на коленях: как прошла встреча Порошенко и Зеленского
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Авто
Назван рейтинг лучших интерьеров автомобилей 2019 года
Эксперты американского издания Ward’s Auto составили рейтинг лучших автомобильных интерьеров в 2019 году.
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В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
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Интернет
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Facebook сохранял незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей социальной сети Instagram, которой он владеет.
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Экономика
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Кино
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Футбол
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