Политика
Захарова назвала безумием идею Киева создать русскоязычный телеканалРоссийская газета 03:18
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы властей Украины "бороться за умы" русскоязычной аудитории по всему миру путем создания специального телеканала. О такой задумке ранее рассказал заместитель главы администрации президента республики Кирилл Тимошенко.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский в соответствии с новым законом о языке разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!» — написала Захарова в Facebook.RT на русском01:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:35, Вашингтон
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге
Обновлено в 04:31
Политика
Итоги следствия по делу об убийстве трех россиян в ЦАР пояснил эксперт
Версия преступной халатности Ходорковского Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) передали журналистам официальное коммюнике о результатах следственных действий по делу об убийстве трех россиян.
Обновлено вчера в 12:43
Гаджеты
Новый драйвер делает видеокарты Radeon RX 5700 XT и RX 5700 шумнее в режиме простоя
Свежий графический драйвер Radeon Software Adrenalin 19.7.3 beta, как сообщается, меняет настройки работы вентиляторов видеокарт Radeon RX 5700 XT и RX 5700.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете
В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Кино
Владимир Машков назвал условие своего возвращения в кино
Обновлено в 04:24
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол
В Англии начнут по-новому удалять футболистов
Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела временные удаления в некоторых лигах с сезона-2019/20. Об этом сообщается на сайте организации.
Обновлено в 04:22
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказали о своей жизни в колонии в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС
В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43
Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Хоккей
«Вегас» обменял Гусева в «Нью-Джерси»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» обменял российского нападающего Никиту Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз».
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
Минэнерго оценило сроки газификации Сахалина
По оценке "Газпрома", в начале 2019 года уровень газификации Сахалинской области составлял 37,2 процента.
Обновлено в 01:55
Гаджеты
Realme ищет бета-тестеров для таинственного Project X
Для участия в Project X кандидатам необходимо будет работать с бета-версией программного обеспечения и его отладкой.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Президент Украины уволил Короля Артура
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Артура Короля от занимаемой им должности главы Миловской районной государственной администрации Луганской области.
Обновлено в 03:09
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Общество
Названы главные признаки профессионального выгорания
В НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания, или "состояния полного истощения".
Обновлено в 02:06
Наука
Автомобильные шины научили вырабатывать электричество
Японская компания Sumitomo разработала новую технологию «умных» шин, которая позволяет вырабатывать электроэнергию во время вращения колес.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В Подмосковье до конца года построят почти 90 социальных объектов
Около 90 социальных объектов планируют построить до конца года в Подмосковье, заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
Обновлено в 04:21
Общество
Российские магазины начнут продавать товары с AliExpress
Ранее AliExpress начал сотрудничать с российским ретейлером X5 Retail Group для доставки товаров в супермаркеты сети («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).
Обновлено вчера в 02:26
Кино
Убить Тони Старка: Джо Руссо ответил на претензии поклонников Marvel
Руссо ответил поклонникам в своем микроблоге в Twitter 29 июля, назвав фразу откровенно нелепой.
Обновлено в 04:18
Происшествия
На журналиста «МБХ Медиа» завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией
Дела о нежелательной организации уже заведены на активистку «Открытой России» в Краснодаре Яну Антонову, члена совета ростовской «Открытой России» Анастасию Шевченко, а также бывшего координатора «Открытой России» и главного редактора корпункта «Урал МБХ медиа» Максима Верникова.
Обновлено в 03:08
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15