с чего всё началось

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы властей Украины "бороться за умы" русскоязычной аудитории по всему миру путем создания специального телеканала. О такой задумке ранее рассказал заместитель главы администрации президента республики Кирилл Тимошенко.

Политика Итоги следствия по делу об убийстве трех россиян в ЦАР пояснил эксперт Версия преступной халатности Ходорковского Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) передали журналистам официальное коммюнике о результатах следственных действий по делу об убийстве трех россиян.

Гаджеты Новый драйвер делает видеокарты Radeon RX 5700 XT и RX 5700 шумнее в режиме простоя Свежий графический драйвер Radeon Software Adrenalin 19.7.3 beta, как сообщается, меняет настройки работы вентиляторов видеокарт Radeon RX 5700 XT и RX 5700.

Происшествия Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".

Политика В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.

Общество В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Армия и оружие Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.

Футбол В Англии начнут по-новому удалять футболистов Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела временные удаления в некоторых лигах с сезона-2019/20. Об этом сообщается на сайте организации.

Политика Аваков обвинил Порошенко во лжи Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказали о своей жизни в колонии в Белгородской области.

Политика На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».

Политика Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Хоккей «Вегас» обменял Гусева в «Нью-Джерси» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» обменял российского нападающего Никиту Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз».

Экономика Минэнерго оценило сроки газификации Сахалина По оценке "Газпрома", в начале 2019 года уровень газификации Сахалинской области составлял 37,2 процента.

Гаджеты Realme ищет бета-тестеров для таинственного Project X Для участия в Project X кандидатам необходимо будет работать с бета-версией программного обеспечения и его отладкой.

Политика Президент Украины уволил Короля Артура Президент Украины Владимир Зеленский освободил Артура Короля от занимаемой им должности главы Миловской районной государственной администрации Луганской области.

Политика В Киеве определили срок «исчезновения Украины» Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.

Общество Названы главные признаки профессионального выгорания В НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания, или "состояния полного истощения".

Наука Автомобильные шины научили вырабатывать электричество Японская компания Sumitomo разработала новую технологию «умных» шин, которая позволяет вырабатывать электроэнергию во время вращения колес.

Общество В Подмосковье до конца года построят почти 90 социальных объектов Около 90 социальных объектов планируют построить до конца года в Подмосковье, заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Общество Российские магазины начнут продавать товары с AliExpress Ранее AliExpress начал сотрудничать с российским ретейлером X5 Retail Group для доставки товаров в супермаркеты сети («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

Кино Убить Тони Старка: Джо Руссо ответил на претензии поклонников Marvel Руссо ответил поклонникам в своем микроблоге в Twitter 29 июля, назвав фразу откровенно нелепой.

Происшествия На журналиста «МБХ Медиа» завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией Дела о нежелательной организации уже заведены на активистку «Открытой России» в Краснодаре Яну Антонову, члена совета ростовской «Открытой России» Анастасию Шевченко, а также бывшего координатора «Открытой России» и главного редактора корпункта «Урал МБХ медиа» Максима Верникова.