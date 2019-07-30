Политика
Захарова назвала безумием планы Киева создать русскоязычный телеканалRambler News Service 04:44
Идея создать русскоязычный телеканал на Украине, где русский разрешен только частично, а люди отстаивают право говорить на нём, является безумием. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить87
с чего всё началось
«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский в соответствии с новым законом о языке разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!» — написала Захарова в Facebook.RT на русском01:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Авто
УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП
Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор
В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что раскаивается и просил суд не выносить ему смертный приговор.
Обновлено в 10:23
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Экономика
Глава Минтруда объяснил рост числа бедных в России
Рост числа бедных в России, зафиксированный Росстатом в I квартале 2019 года, может быть связан с изменением методики расчёта показателя, заявил 30 июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 09:26
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе артиста с женой
Вчера в ряде СМИ появилась информация, что 39-летний Михаил Галустян был замечен в обществе неизвестной женщины на борту самолета, следовавшего в Барнаул.
Обновлено в 03:50
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о Каспийском море
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
В США нашли способ ликвидации российских гиперзвуковых ракет «Циркон»
По мнению обозревателей издания avia.pro, США работают над оружием направленным на ликвидацию российских гиперзвуковых ракет «Циркон».
Обновлено в 04:52
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Политика
При Зеленском Украина отметит День независимости по-новому
Обновлено в 09:14
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Певицу Леди Гагу сфотографировали на свидании со звукорежиссером Дэном Хортоном, сообщил журнал People.
Обновлено в 11:29
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Политика
Порошенко вместе с семьей покинул Украину
Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Политика
Сенатор заявил о невозможности возвращения Крыма в состав Украины
Ранее "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о том, что Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров о принадлежности Крыма с участием стран "нормандского формата", Турции и США.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл не советуют рожать второго ребенка в ближайшее время
В СМИ появилась информация о том, что медики не советуют жене британского принца Гарри, герцогине Сассекской Меган в ближайшее время планировать вторую беременность.
Обновлено в 08:25
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Сочи задержали мужчин с фальшивыми купюрами на сумму 730 тыс. рублей
"Еще 146 фальшивых пятитысячных купюр на сумму 730 тысяч рублей правоохранители обнаружили и изъяли в частной гостинице, по месту временного проживания подозреваемых", — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:35
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России
Французская компания Renault намерена с 1 августа увеличить цены на свои автомобили на российском рынке.
Обновлено в 02:41