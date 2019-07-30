с чего всё началось

Идея создать русскоязычный телеканал на Украине, где русский разрешен только частично, а люди отстаивают право говорить на нём, является безумием. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Политика Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.

Авто УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

Происшествия В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что раскаивается и просил суд не выносить ему смертный приговор.

Политика На Украине арестовали российский танкер Neyma Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Политика Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

Экономика Глава Минтруда объяснил рост числа бедных в России Рост числа бедных в России, зафиксированный Росстатом в I квартале 2019 года, может быть связан с изменением методики расчёта показателя, заявил 30 июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Шоу-бизнес Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе артиста с женой Вчера в ряде СМИ появилась информация, что 39-летний Михаил Галустян был замечен в обществе неизвестной женщины на борту самолета, следовавшего в Барнаул.

Политика Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.

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Армия и оружие В США нашли способ ликвидации российских гиперзвуковых ракет «Циркон» По мнению обозревателей издания avia.pro, США работают над оружием направленным на ликвидацию российских гиперзвуковых ракет «Циркон».

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Шоу-бизнес Меган Маркл не советуют рожать второго ребенка в ближайшее время В СМИ появилась информация о том, что медики не советуют жене британского принца Гарри, герцогине Сассекской Меган в ближайшее время планировать вторую беременность.

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Происшествия В Сочи задержали мужчин с фальшивыми купюрами на сумму 730 тыс. рублей "Еще 146 фальшивых пятитысячных купюр на сумму 730 тысяч рублей правоохранители обнаружили и изъяли в частной гостинице, по месту временного проживания подозреваемых", — говорится в сообщении ведомства.

Общество Гигантские летающие тараканы появились в Сочи В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.