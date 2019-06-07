Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с СимоньянМосковский Комсомолец вчера в 20:15

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована. Напомним, Симоньян прибыла в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" для участия в передаче.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала пост в фейсбуке
 после инцидента с главредом RT Маргаритой Симоньян и юристом ФБК Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы».
Газета.Ruвчера в 19:26

Подробнее о событии

Захарова после инцидента с Симоньян написала «Соболь — животное»

РБК01:09

Мария Захарова после инцидента с Симоньян: Соболь — это животное

Вечерняя Москвавчера в 20:08

Захарова назвала Соболь животным

ФАНвчера в 23:38

Захарова назвала «животным» юриста Навального после инцидента на «Эхе Москвы»

URA.Ruвчера в 22:32

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Московский Комсомолецвчера в 20:15

«Соболь - это животное»: Захарова жёстко отреагировала на травлю Симоньян сторонницей Навального

Царьградвчера в 23:51

«Соболь — это животное»: Захарова после госпитализации Симоньян

Газета.Ruвчера в 19:26
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Экономика

Силуанов назвал жизнь в кредит абсолютно нормальной

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной».
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Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено вчера в 11:32
Авто

LADA Granta в мае остается самой продаваемой моделью в России

LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России по итогам мая 2019 года.
Обновлено вчера в 02:58
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Общество

Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости

По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Общество

Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора»

Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
Обновлено в 06:17
Общество

Канделаки жестко прошлась по Соболь после инцидента с Симоньян

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Обновлено в 05:28
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Зеленский рассказал о потерянном Россией контроле над ополченцами

Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам

Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.
Обновлено в 03:52
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

25 человек пострадали в результате взрыва в Швеции

Обновлено в 06:31
Экономика

Сбербанк приобретет ТРЦ «Жемчужная Плаза» в Петербурге

Сбербанк подписал соглашение о намерениях приобрети ТРЦ "Жемчужная Плаза" у финского концерна SRV и китайской компании Shanghai Industrial Investment Holdings (SIIC) в рамках ПМЭФ-2019.
Обновлено в 06:44
Кино

«Люцифера» продлили на финальный пятый сезон

Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс поделилась редким снимком с бывшим мужем и сыном

Эвелина Бледанс решила порадовать свою аудиторию в Instagram и опубликовала милое фото с бывшим мужем и семилетним сыном.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие

Неприятный сюрприз: в США оценили модернизированный Ту-22М3М

Одним словом, неприятный сюрприз для ВМС США, резюмирует The National Interest.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»

«В 13:00 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Нью-Йорке задержали мужчину, который хотел устроить взрыв на Таймс-сквер

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который готовился устроить взрыв в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 06:30
Общество

Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства

Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Политика

Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 04:59
Общество

Бари Алибасов написал завещание

Обновлено вчера в 07:43
Экономика

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
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Экранизация Uncharted выйдет в декабре 2020 года

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Общество

В Севастополе из-за ливня обвалилась подпорная стена

В Севастополе из-за ливня обвалилась одна из подпорных стен. Фотографии очевидцев появились в социальных сетях днём 7 июня.
Обновлено в 06:04
Политика

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко

Обновлено в 03:59
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Маргарита Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала Russia Today с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Любовь Эдуардовна Соболь
Российский юрист
Российский политический активист, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» в рамках проекта «РосПил», член партии «Россия будущего», член Координационного совета российской оппозиции.
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