Общество
Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с СимоньянМосковский Комсомолец вчера в 20:15
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована. Напомним, Симоньян прибыла в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" для участия в передаче.
Читать в источнике
Оценить175
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала пост в фейсбуке после инцидента с главредом RT Маргаритой Симоньян и юристом ФБК Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы».Газета.Ruвчера в 19:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Экономика
Силуанов назвал жизнь в кредит абсолютно нормальной
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной».
Обновлено в 05:29
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Обновлено вчера в 11:32
Авто
LADA Granta в мае остается самой продаваемой моделью в России
LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России по итогам мая 2019 года.
Обновлено вчера в 02:58
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Общество
Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости
По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора»
Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
Обновлено в 06:17
Общество
Канделаки жестко прошлась по Соболь после инцидента с Симоньян
Тина довольно жестко охарактеризовала этот инцидент и осудила Соболь за неподобающее поведение.
Обновлено в 05:28
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам
Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.
Обновлено в 03:52
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
25 человек пострадали в результате взрыва в Швеции
Обновлено в 06:31
Экономика
Сбербанк приобретет ТРЦ «Жемчужная Плаза» в Петербурге
Сбербанк подписал соглашение о намерениях приобрети ТРЦ "Жемчужная Плаза" у финского концерна SRV и китайской компании Shanghai Industrial Investment Holdings (SIIC) в рамках ПМЭФ-2019.
Обновлено в 06:44
Кино
«Люцифера» продлили на финальный пятый сезон
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс поделилась редким снимком с бывшим мужем и сыном
Эвелина Бледанс решила порадовать свою аудиторию в Instagram и опубликовала милое фото с бывшим мужем и семилетним сыном.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
Неприятный сюрприз: в США оценили модернизированный Ту-22М3М
Одним словом, неприятный сюрприз для ВМС США, резюмирует The National Interest.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»
«В 13:00 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Нью-Йорке задержали мужчину, который хотел устроить взрыв на Таймс-сквер
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который готовился устроить взрыв в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 06:30
Общество
Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства
Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Политика
Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 04:59
Общество
Бари Алибасов написал завещание
Обновлено вчера в 07:43
Экономика
Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами
"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
Кино
Экранизация Uncharted выйдет в декабре 2020 года
Обновлено в 04:27
Общество
В Севастополе из-за ливня обвалилась подпорная стена
В Севастополе из-за ливня обвалилась одна из подпорных стен. Фотографии очевидцев появились в социальных сетях днём 7 июня.
Обновлено в 06:04
Политика
Саакашвили отказался возглавить партию Кличко
Обновлено в 03:59