Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с СимоньянМосковский Комсомолец вчера в 20:15

с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована. Напомним, Симоньян прибыла в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" для участия в передаче.

Экономика Силуанов назвал жизнь в кредит абсолютно нормальной Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает жизнь в кредит «абсолютно нормальной».

Авто LADA Granta в мае остается самой продаваемой моделью в России LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России по итогам мая 2019 года.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

Общество Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».

Общество Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора» Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Общество Канделаки жестко прошлась по Соболь после инцидента с Симоньян Тина довольно жестко охарактеризовала этот инцидент и осудила Соболь за неподобающее поведение.

Экономика Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

Шоу-бизнес Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.

Общество Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.

Экономика Сбербанк приобретет ТРЦ «Жемчужная Плаза» в Петербурге Сбербанк подписал соглашение о намерениях приобрети ТРЦ "Жемчужная Плаза" у финского концерна SRV и китайской компании Shanghai Industrial Investment Holdings (SIIC) в рамках ПМЭФ-2019.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс поделилась редким снимком с бывшим мужем и сыном Эвелина Бледанс решила порадовать свою аудиторию в Instagram и опубликовала милое фото с бывшим мужем и семилетним сыном.

Армия и оружие В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.

Происшествия Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Экономика Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.

Происшествия В Нью-Йорке задержали мужчину, который хотел устроить взрыв на Таймс-сквер Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который готовился устроить взрыв в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в полиции.

Общество Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.

Политика Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.

Экономика Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами "С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.