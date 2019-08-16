Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности РоссииГазета.Ru 11:58
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона. По ее словам, следует подсчитать, сколько и каких технологий украли США у других стран мира.
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с чего всё началось
"Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира", — написала она в фейсбуке, пообещав заняться этой темой и предложив присылать ей интересные исторические факты и современные данные.РИА Новости09:00
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Происшествия
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Игры
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Обновлено в 03:13
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Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
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Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в Котельниках
Суд заключил под стражу мужчину, закрывшегося в четверг с оружием в магазине в Котельниках.
Обновлено в 11:39
Футбол
Фанаты «Барселоны» скандировали «Неймар» перед матчем с «Атлетиком»
В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей и 13 результативных передач.
Обновлено в 08:07
Общество
Рособрнадзор подозревает десятки омских школ в необъективности оценок
В список подозрительных попали 37 школ Омской области, в том числе шесть в Омске (лицей №166, СОШ №№ 114, 131 и 144, школа-интернат № 20 среднего (полного) общего образования ОАО РЖД, школа-интернат №9). В целом признаки необъективных результатов ВПР обнаружены лишь в 5,3% школ региона.
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Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Театры
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Обновлено в 09:21
Экономика
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) на следующем заседании в сентябре объявит о мерах стимулирования экономики, которые могут превзойти ожидания инвесторов.
Обновлено в 09:31
Кино
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В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
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Культура
Роман Бабаян подтвердил переход с ТВЦ на НТВ
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» также раскрыл причины перехода на НТВ.
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Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
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Обновлено в 12:59
Кино
«Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих фильмов в РФ
Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогостоящих проектов отечественного кинематографа.
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Авто
В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz
Бесплатному ремонту в сервисных центрах АО «Мерседес-Бенц Рус» подлежит 21 автомобиль Marco Polo, выпущенный с января 2017-го по июнь 2018 года.
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Газзаев стал главным тренером ФК «Енисей»
Футбольный клуб "Енисей" на своём официальном сайте сообщил, что Юрий Газзаев назначен на пост главного тренера, который ранее занимал Виктор Тренев.
Обновлено в 05:57
Экономика
Десять богатейших людей мира за день обеднели почти на $18 млрд
В результате состояния десяти богатейших людей мира сократились почти на $18 млрд, сообщает Forbes.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило против главы СБУ Василия Грицака уголовное дело по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невинного лица (ч. 2 ст. 372 УК Украины).
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