с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона. По ее словам, следует подсчитать, сколько и каких технологий украли США у других стран мира.

Происшествия Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Происшествия Второй пилот севшего в поле A321 госпитализирован Второй пилот самолёта "Уральских авиалиний", экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье, госпитализирован.

Игры Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.

Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Общество В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести штраф за выгул опасных пород собак без поводка и намордника.

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Происшествия Вор в законе из Казани отказался от титула Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.

Наука В Калифорнии хотят сделать все крыши «холодными». Так ученые хотят уменьшить воздействие жары на людей Новое исследование, проведенное учеными из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США, показало, что если в самых густонаселенных районах Калифорнии Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сакраменто уставить «холодные» крыши — к 2050 году это поможет снизить воздействие аномальной жары на людей.

Происшествия В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Происшествия Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в Котельниках Суд заключил под стражу мужчину, закрывшегося в четверг с оружием в магазине в Котельниках.

Футбол Фанаты «Барселоны» скандировали «Неймар» перед матчем с «Атлетиком» В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей и 13 результативных передач.

Общество Рособрнадзор подозревает десятки омских школ в необъективности оценок В список подозрительных попали 37 школ Омской области, в том числе шесть в Омске (лицей №166, СОШ №№ 114, 131 и 144, школа-интернат № 20 среднего (полного) общего образования ОАО РЖД, школа-интернат №9). В целом признаки необъективных результатов ВПР обнаружены лишь в 5,3% школ региона.

Шоу-бизнес На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».

Экономика ЕЦБ может удивить инвесторов в сентябре Европейский центральный банк (ЕЦБ) на следующем заседании в сентябре объявит о мерах стимулирования экономики, которые могут превзойти ожидания инвесторов.

Кино Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.

Культура Роман Бабаян подтвердил переход с ТВЦ на НТВ Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» также раскрыл причины перехода на НТВ.

Общество Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.

Авто В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz Бесплатному ремонту в сервисных центрах АО «Мерседес-Бенц Рус» подлежит 21 автомобиль Marco Polo, выпущенный с января 2017-го по июнь 2018 года.

Футбол Газзаев стал главным тренером ФК «Енисей» Футбольный клуб "Енисей" на своём официальном сайте сообщил, что Юрий Газзаев назначен на пост главного тренера, который ранее занимал Виктор Тренев.