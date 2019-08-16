с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона. По ее словам, следует подсчитать, сколько и каких технологий украли США у других стран мира.

Происшествия Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.

Общество Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.

Политика Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Армия и оружие Военные летчики в России получат новое оружие Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.

Театры Сергей Пускепалис стал новым худруком Волковского театра Художественным руководителем ярославского Волковского театра стал актер и режиссер Сергей Пускепалис.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Транспорт РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург "Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.

Общество Россиян предлагают штрафовать за выгул опасных собак без намордника Глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил штрафовать россиян на сумму от 30 до 50 тысяч рублей за выгул опасных собак без намордника и поводка.

Общество Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Технологии Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальца Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца.

Политика Ищенко прокомментировал ситуацию с украинскими моряками Президент Центра системного анализа и прогнозирования политолог Ростислав Ищенко прокомментировал скандал на Украине, развернувшийся вокруг находящихся в России задержанных моряков.

Технологии Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.

Наука Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.

Шоу-бизнес Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы Два года назад умерла прекрасная актриса, режиссер Вера Глаголева. Дочери знаменитости вспоминают маму каждый день.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Общество Умерла нидерландская принцесса Кристина По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.

Экономика Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.

Политика Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.