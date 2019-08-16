Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности РоссииГазета.Ru вчера в 11:58
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона. По ее словам, следует подсчитать, сколько и каких технологий украли США у других стран мира.
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с чего всё началось
"Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира", — написала она в фейсбуке, пообещав заняться этой темой и предложив присылать ей интересные исторические факты и современные данные.РИА Новостивчера в 09:00
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Космос
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Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
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В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля
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Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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Instagram Бузовой требуют заблокировать
Обновлено вчера в 06:00
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Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
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Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшего в Одессе отеля
Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично проследить за расследованием пожара в одесской гостинице «Токио Стар», в результате которого погибли восемь человек и еще десять пострадали.
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Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Диспетчеры подмосковного аэропорта «Жуковской» предупреждали экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку на поле, об «отдельных перелетах птиц».
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено 14 августа в 20:47
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Происшествия
На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции
Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:09
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Жара до 30 градусов ожидается в Москве
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Natus Vincere проиграла Fnatic на The International 2019
Обновлено в 01:10
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 04:27
Футбол
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«Рубин» не сможет сыграть на арене из-за чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, который принимает стадион.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Найдено решение, как убрать А321 с кукурузного поля
Хотя до сих пор идёт следствие и территория вокруг самолёта оцеплена, нашлись уникумы, которые решили прибрать к рукам все, что «плохо лежит»: ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием.
Обновлено в 05:22
Транспорт
Главный российский байкер Хирург оценил кузбасский автобан
В субботу, 17 августа, колонна мотоциклистов, которую возглавили губернатор области Сергей Цивилев и лидер российского байкерского движения "Ночные волки" Хирург, отправилась в мотопробег по новому участку трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.
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Обновлено вчера в 23:03
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«Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»
В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).
Обновлено вчера в 16:42
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Обновлено вчера в 04:13
Армия и оружие
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Подводная лодка обладает отличными характеристиками акустической скрытности.
Обновлено вчера в 10:47
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Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»
Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05