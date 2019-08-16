с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона. По ее словам, следует подсчитать, сколько и каких технологий украли США у других стран мира.

Космос Фантом-манекен для изучения радиации отправится на МКС в 2022 году Новый фантом-манекен для изучения влияния радиации на организм человека должен быть доставлен на Международную космическую станцию в 2022 году.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Политика Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.

Происшествия В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.

Авто Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4 Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.

Футбол Сергею Прядкину исполняется 58 лет 17 августа президент РПЛ празднует день рождения Президенту Российской премьер-лиги Сергею Прядкину сегодня исполняется 58 лет.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Общество Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797% Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Происшествия Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшего в Одессе отеля Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично проследить за расследованием пожара в одесской гостинице «Токио Стар», в результате которого погибли восемь человек и еще десять пострадали.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321 Диспетчеры подмосковного аэропорта «Жуковской» предупреждали экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку на поле, об «отдельных перелетах птиц».

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Происшествия На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.

Футбол Российский клуб оставили без стадиона чемпионата мира «Рубин» не сможет сыграть на арене из-за чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, который принимает стадион.

Происшествия Найдено решение, как убрать А321 с кукурузного поля Хотя до сих пор идёт следствие и территория вокруг самолёта оцеплена, нашлись уникумы, которые решили прибрать к рукам все, что «плохо лежит»: ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием.

Транспорт Главный российский байкер Хирург оценил кузбасский автобан В субботу, 17 августа, колонна мотоциклистов, которую возглавили губернатор области Сергей Цивилев и лидер российского байкерского движения "Ночные волки" Хирург, отправилась в мотопробег по новому участку трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Футбол «Лион» забил шесть безответных мячей «Анже» В матче 2-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал крупную домашнюю победу над «Анже» — 6:0. В составе хозяев поля дубли оформили Мусса Дембеле (36-я и 48-я минуты) и Мемфис Депай (42, 65), еще по голу забили Уссем Ауа (11) и Жеан Лукас (72).

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.