Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности РоссииГазета.Ru 11:58
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона. По ее словам, следует подсчитать, сколько и каких технологий украли США у других стран мира.
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с чего всё началось
"Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира", — написала она в фейсбуке, пообещав заняться этой темой и предложив присылать ей интересные исторические факты и современные данные.РИА Новости09:00
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Обновлено вчера в 09:21
Здоровье
Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком смертельной болезни
Жительница канадской провинции Новая Шотландия рассказала о едва заметном пятне над ее губой, которое оказалось признаком рака кожи.
Обновлено в 13:21
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:08
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
На Украине остановлены разработки новой бронетехники — «Укроборонпром»
Министерство обороны Украины внезапно прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники, сообщили 14 августа в пресс-службе концерна «Укроборонпром».
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
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Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
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Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов
Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов. Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов.
Обновлено в 10:20
Футбол
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"Оренбург" встретился с "Сочи" в рамках шестого тура чемпионата России на стадионе "Газовик" в Оренбурге.
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Происшествия
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Обновлено в 13:13
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Болгарский спасатель избил российскую туристку
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
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Обновлено в 13:21
Происшествия
В Крыму убили начальника городского отделения МЧС
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Обновлено в 08:56
Транспорт
В Твери представили обновленный поезд «Иволга 2.0»
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Кино
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ
Обновлено в 06:18
Общество
Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения
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