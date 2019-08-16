с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона. По ее словам, следует подсчитать, сколько и каких технологий украли США у других стран мира.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.

Футбол «Зенит» обыграл «Ахмат» в шестом туре молодежного ЧР Футболисты петербургского "Зенита" победили грозненский "Ахмат" в матче шестого тура молодежного первенства России.

Технологии Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.

Политика В кабмине Абхазии обсуждалась организация морского сообщения с Россией Заседание было посвящено вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

Политика В Кремле назвали условия проведения переговоров в нормандском формате Российская сторона поддерживает идею встречи нормандской четверки, однако, эти переговоры должны быть нацелены на существенные результаты в вопросах донбасского урегулирования.

Происшествия Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".

Происшествия Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Происшествия При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.

Происшествия Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.

Здоровье Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком смертельной болезни Жительница канадской провинции Новая Шотландия рассказала о едва заметном пятне над ее губой, которое оказалось признаком рака кожи.

Политика «Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.

Общество Умерла нидерландская принцесса Кристина Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Футбол «Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.

Армия и оружие На Украине остановлены разработки новой бронетехники — «Укроборонпром» Министерство обороны Украины внезапно прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники, сообщили 14 августа в пресс-службе концерна «Укроборонпром».

Происшествия Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.

Происшествия В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.

Баскетбол Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов Сумма сделки составила 2,35 миллиарда долларов. Китайский бизнесмен в прошлом году приобрел 49% акций клуба за один миллиард долларов.

Происшествия В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Шоу-бизнес На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».

Происшествия В Крыму убили начальника городского отделения МЧС Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.