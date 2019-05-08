Политика
Захарова напомнила МИД Украины дату окончания Второй мировой войныАргументы и Факты вчера в 12:36
Ранее украинское министерство заявило, что 8 мая отмечается 74-я годовщина со дня окончания войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что МИД Украины в среду отмечает день окончания Второй мировой войны, и напомнила верную дату.
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Захарова напомнила дату окончания Второй мировой войны после публикации МИД Украины
RT на русскомвчера в 11:15
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