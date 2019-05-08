Захарова напомнила МИД Украины дату окончания Второй мировой войныАргументы и Факты вчера в 12:36

Ранее украинское министерство заявило, что 8 мая отмечается 74-я годовщина со дня окончания войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что МИД Украины в среду отмечает день окончания Второй мировой войны, и напомнила верную дату.

Общество В московском метро ко Дню Победы выпустили тематические билеты Московский метрополитен выпустил тематические проездные билеты "Единый" с надписями, посвященными Дню Победы, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Происшествия На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины Спасатели возобновили поисковые работы на месте схода лавины в горах Алтая, в результате которого погибли семь человек.

Политика Команда Зеленского назвала закон об украинском языке «кнутом» Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь обратное действие.

Музыка Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.

Происшествия Суд признал виновными Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Музыка Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019» Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.

Политика Задержан вице-спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире государственного телеканала сообщил о задержании первого вице-президента оппозиционного парламента страны и одного из руководителей государственного переворота 30 апреля Эдгара Самбрано.

Армия и оружие Путин назначил Евменова главкомом ВМФ РФ Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова, который с 2016 года командовал Северным флотом, главнокомандующим Военно-морским флотом РФ.

Хоккей Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.

Наука Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.

Гаджеты Наушники Apple AirPods 3 могут оказаться заметно дороже AirPods 2 По данным отраслевых источников, компания Unitech Printed Circuit Board, занимающаяся изготовлением печатных плат для AirPods 2, планирует нарастить объемы выпуска продукции, заказ на которую действует как минимум для начала 2020 года.

Общество Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019 Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.

Общество Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.

Происшествия Девятилетнего ребёнка обвинили в убийстве своей матери в США ИА «Ореанда-Новости» Девятилетнему мальчику из США предъявлены обвинения в убийстве собственной матери.

Армия и оружие В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.

Здоровье Во Франции запретили популярную пищевую добавку Е171 Во Франции со следующего года запретят продавать продукты, содержащие пищевую добавку Е171 – диоксид титана.

Происшествия При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.

Происшествия О состоянии Макса Барских после страшного ДТП рассказал продюсер Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян рассказал о самочувствии исполнителя после ДТП в США.

Политика На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.

Общество Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников «Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Баскетбол «Милуоки» впервые с 2001 года вышел в финал Восточной конференции «Милуоки», обыграв «Бостон» в серии 2-го раунда плей-офф (4-1), впервые с 2001 года вышел в финал Восточной конференции.

Экономика Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.