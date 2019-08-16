Политика

Захарова напомнила Болтону, как США воруют российскую дипсобственностьREGNUM вчера в 10:42

Захарова предложила на досуге посчитать, сколько и каких технологий США украли у других стран мира. Также она напомнила Болтону о воровстве властями США российской дипломатической собственности.
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с чего всё началось
"Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира", — написала она в фейсбуке
, пообещав заняться этой темой и предложив присылать ей интересные исторические факты и современные данные.
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Мария Захарова
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