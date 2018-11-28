Политика
В качестве одного из вариантов официальный представитель МИД России предложила МИД Эстонии вызвать «посла Франции в связи с погромами в Париже». Ранее сообщалось, что МИД Эстонии вызвал Петрова в связи с инцидентом в Керченском проливе и призвал освободить задержанных украинских моряков и суда.
RT на русском05:54
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Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании.
— Мария Захарова, российский дипломатИзвестия 07:09
с чего всё началось
«Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Чёрному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании», — написала она.RT на русском05:54
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