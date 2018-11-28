Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании.