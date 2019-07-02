Политика
Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском КрымеRT на русском 17:46
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.
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Транспорт
Цвета жизни: в России появится ГОСТ на светофоры
В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено в 22:50
Здоровье
В Ростовской области 37 человек заболели Крымской лихорадкой
На 28 июня на территории Дона зарегистрировано 37 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и один - иксодовым клещевым боррелиозом.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Транспорт
В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»
Обновлено в 21:36
Общество
Введение платы за въезд в центр Венеции перенесли на 2020 год
Власти Венеции решили перенести введение платы за въезд в исторический центр города на 1 января 2020 года, который планировалось ввести с 1 мая текущего года.
Обновлено в 19:14
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
На YouTube-канале iVideos опубликован первый официальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» на русском языке — третья картина одноименной серии.
Обновлено в 14:24
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено в 20:47
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Интернет
Firefox продолжает терять пользовательскую аудиторию
Лидером на рынке десктопных браузеров на протяжении многих лет продолжает оставаться Google Chrome, рыночная доля которого в июне достигла внушительных 66,3 %. Вторую строчку в рейтинге по количеству аудитории удерживает (пока ещё) упомянутый выше Firefox, третью — Internet Explorer (7,3 %), на четвертой позиции с долей рынка 6 % фигурирует Edge.
Обновлено в 11:14
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено в 14:00
Политика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне
Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.
Обновлено в 21:29
Энергетика
Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска
Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В пострадавшем от паводка Тулуне начнет работать паромная переправа
Паромная переправа начнет работу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, где из-за затопленного моста прервано сообщение между двумя частями города, находящимися на разных берегах реки Тулун, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна "ВКонтакте".
Обновлено в 22:30
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Космос
Ученики «Протона» побывали на космодроме «Байконур»
Пятерым ученикам - обучающихся в Инженерном классе Образовательного центра «Протон» посчастливилось побывать на космодроме «Байконур», где они увидели то, как подготавливают к запуску ракету-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ».
Обновлено в 16:03
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Шоу-бизнес
РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Акула растерзала пожилого мужчину на популярном пляже Сиднея
Акула атаковала 50-летнего мужчину на одном из пляжей Сиднея.
Обновлено в 21:32