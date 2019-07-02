Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.

Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме

Транспорт Цвета жизни: в России появится ГОСТ на светофоры В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Здоровье В Ростовской области 37 человек заболели Крымской лихорадкой На 28 июня на территории Дона зарегистрировано 37 заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и один - иксодовым клещевым боррелиозом.

Происшествия В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.

Общество Введение платы за въезд в центр Венеции перенесли на 2020 год Власти Венеции решили перенести введение платы за въезд в исторический центр города на 1 января 2020 года, который планировалось ввести с 1 мая текущего года.

Кино Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» На YouTube-канале iVideos опубликован первый официальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» на русском языке — третья картина одноименной серии.

Политика Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Происшествия В Иркутской области выросло число жертв наводнения Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.

Интернет Firefox продолжает терять пользовательскую аудиторию Лидером на рынке десктопных браузеров на протяжении многих лет продолжает оставаться Google Chrome, рыночная доля которого в июне достигла внушительных 66,3 %. Вторую строчку в рейтинге по количеству аудитории удерживает (пока ещё) упомянутый выше Firefox, третью — Internet Explorer (7,3 %), на четвертой позиции с долей рынка 6 % фигурирует Edge.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в России В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.

Политика Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.

Происшествия Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.

Энергетика Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.

Происшествия В пострадавшем от паводка Тулуне начнет работать паромная переправа Паромная переправа начнет работу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, где из-за затопленного моста прервано сообщение между двумя частями города, находящимися на разных берегах реки Тулун, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна "ВКонтакте".

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Космос Ученики «Протона» побывали на космодроме «Байконур» Пятерым ученикам - обучающихся в Инженерном классе Образовательного центра «Протон» посчастливилось побывать на космодроме «Байконур», где они увидели то, как подготавливают к запуску ракету-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ».

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии "Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Шоу-бизнес РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Наука Учеными обнаружено новое свойство света Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Энергетика Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.