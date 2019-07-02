Политика

Вакарчук назвал Крым российскимRT на русском 11:42

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским. «Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен», — заявил Вакарчук.
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Захарова пошутила над Вакарчуком после слов о российском Крыме

Газета.Ru21:20

Вакарчук заявил, что Москва «захватила российский Крым»

РИА Новости09:04

Вакарчук объяснил свои слова о «российском Крыме»

РБК12:55

Вакарчук объяснился за слова о российском Крыме

Lenta.ru12:41

С мыслью о Крыме: Вакарчук назвал полуостров российским

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Вакарчук обвинил Россию в аннексии «российского Крыма»

News.ru09:15

Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме

RT на русском17:46
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Наука

На «острове друидов» обнаружен курган 4000-летней давности

Обновлено 29 июня в 16:11
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Армия и оружие

Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия

Обновлено в 07:35
Космос

Российские «космические парусники» начнут изучать Солнце в 2019 году

В разработке «космических парусников», получивших название «Ярило», приняли участие сотрудники Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
Обновлено в 21:20
Авто

В России запретили ввоз многоместных праворульных автомобилей

Запрет на ввоз праворульных многоместных автомобилей вступил в силу на территории России. Информацию об этом передает издание OANews.
Обновлено в 06:51
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Общество

Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России процветают суеверия, гороскопы и предсказания (Suomen Kuvalehti)

С другой стороны, многие известные приметы существуют в России еще с дохристианского времени.
Обновлено в 18:11
Авто

Автомобили LADA стали на 10% доступнее

Обновлено в 04:41
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Наука

Умение определять негативные эмоции помогло подросткам не впасть в депрессию

Американские психологи выяснили, что от того, насколько ярко и точно подросток может описать собственные негативные эмоции, зависит то, как хорошо он справляется со стрессом, а также риск развития у него депрессии.
Обновлено в 15:37
Экономика

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Происшествия

Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов

В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Политика

Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном

Обновлено в 19:07
Общество

Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг

Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Экономика

Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год

Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Хоккей

Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс»

Обновлено в 18:28
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Гаджеты

Samsung снова стал лидером на российском рынке

Samsung опережает бренды Honor и Apple, вновь возвращаясь на первое место по продажам смартфонов в России.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Футбол

«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича

Обновлено в 12:20
Общество

Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Наука

Пентагон разработал систему идентификации личности по сердечному ритму

Обновлено в 19:46
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Музыка

Более 700 музыкантов примут участие в международном фестивале музыки в Екатеринбурге

Обновлено в 21:14
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
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