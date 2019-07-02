Политика
Вакарчук назвал Крым российскимRT на русском 11:42
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским. «Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен», — заявил Вакарчук.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Наука
На «острове друидов» обнаружен курган 4000-летней давности
Обновлено 29 июня в 16:11
Происшествия
На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море
Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Армия и оружие
Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия
Обновлено в 07:35
Космос
Российские «космические парусники» начнут изучать Солнце в 2019 году
В разработке «космических парусников», получивших название «Ярило», приняли участие сотрудники Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
Обновлено в 21:20
Авто
В России запретили ввоз многоместных праворульных автомобилей
Запрет на ввоз праворульных многоместных автомобилей вступил в силу на территории России. Информацию об этом передает издание OANews.
Обновлено в 06:51
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Общество
Suomen Kuvalehti (Финляндия): в России процветают суеверия, гороскопы и предсказания (Suomen Kuvalehti)
С другой стороны, многие известные приметы существуют в России еще с дохристианского времени.
Обновлено в 18:11
Авто
Автомобили LADA стали на 10% доступнее
Обновлено в 04:41
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Наука
Умение определять негативные эмоции помогло подросткам не впасть в депрессию
Американские психологи выяснили, что от того, насколько ярко и точно подросток может описать собственные негативные эмоции, зависит то, как хорошо он справляется со стрессом, а также риск развития у него депрессии.
Обновлено в 15:37
Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Происшествия
Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов
В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Политика
Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном
Обновлено в 19:07
Общество
Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг
Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Экономика
Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Хоккей
Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс»
Обновлено в 18:28
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Samsung снова стал лидером на российском рынке
Samsung опережает бренды Honor и Apple, вновь возвращаясь на первое место по продажам смартфонов в России.
Обновлено в 19:53
Футбол
«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича
Обновлено в 12:20
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Музыка
Более 700 музыкантов примут участие в международном фестивале музыки в Екатеринбурге
Обновлено в 21:14
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43