Политика
Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском КрымеRT на русском 17:46
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.
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Экономика
Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года
Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту
Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Экономика
Медведев рассказал, что нужно россиянам для улучшения жизни
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что для улучшения качества жизни у россиян должна быть возможность получить достойную работу, качественное образование и начать собственное дело.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова
Олег Газманов Сегодня музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram фото, на котором стоит у доски для серфинга.
Обновлено в 11:44
Общество
Йошкар-олинские «жрицы любви» попросили Путина о защите
Форум секс-работников России направил в Кремль письмо с просьбой вычеркнуть из Кодекса об административных правонарушениях пункт о трафе за оказание платных интимных услуг.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»
Вингер Желсон Мартинш продолжит выступать за «Монако». Монегаски выкупили португальца у «Атлетико». Детали трансфера не уточняются.
Обновлено в 12:40
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Наука
«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»
Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено в 11:30
Здоровье
Лучшим неврологом России признали врача из Санкт-Петербурга
Лучшим врачом лабораторной диагностики стала Вера Лихачева, заведующая лабораторией в петербургской Городской станции переливания крови.
Обновлено в 10:13
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Кино
Netflix показал первые кадры «Ведьмака»
Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
«Хезболла» начала вывод бойцов из окрестностей Дамаска
Бойцы организации «Хезболла» начали покидать южные пригороды Дамаска, направляясь в сторону границы с Ливаном.
Обновлено в 18:31
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри
В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке.
Обновлено в 11:25
Технологии
Spotify отказался от работы с музыкантами без лейблов или дистрибьюторов
Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о завершении тестирования функции, которая позволяла музыкантам загружать свои работы на сервис без посредников: лейблов или дистрибьюторов.
Обновлено в 16:26
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено в 16:42
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес
Лазарев поделился пляжными снимками с подросшим сыном
Сергей Лазарев старается оберегать личную жизнь. Ему удалось целых три года скрывать сына от общественности.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции
В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59