Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.

Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме

Экономика Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.

Авто В России запретили праворульные автомобили В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.

Общество Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.

Происшествия В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.

Политика Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России.

Экономика Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.

Экономика Медведев рассказал, что нужно россиянам для улучшения жизни Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что для улучшения качества жизни у россиян должна быть возможность получить достойную работу, качественное образование и начать собственное дело.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова Олег Газманов Сегодня музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram фото, на котором стоит у доски для серфинга.

Общество Йошкар-олинские «жрицы любви» попросили Путина о защите Форум секс-работников России направил в Кремль письмо с просьбой вычеркнуть из Кодекса об административных правонарушениях пункт о трафе за оказание платных интимных услуг.

Футбол «Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико» Вингер Желсон Мартинш продолжит выступать за «Монако». Монегаски выкупили португальца у «Атлетико». Детали трансфера не уточняются.

Происшествия На детской площадке на Украине произошел взрыв В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Лучшим неврологом России признали врача из Санкт-Петербурга Лучшим врачом лабораторной диагностики стала Вера Лихачева, заведующая лабораторией в петербургской Городской станции переливания крови.

Авто Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.

Кино Netflix показал первые кадры «Ведьмака» Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Экономика Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10% Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.

Армия и оружие «Хезболла» начала вывод бойцов из окрестностей Дамаска Бойцы организации «Хезболла» начали покидать южные пригороды Дамаска, направляясь в сторону границы с Ливаном.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Шоу-бизнес Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке.

Технологии Spotify отказался от работы с музыкантами без лейблов или дистрибьюторов Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о завершении тестирования функции, которая позволяла музыкантам загружать свои работы на сервис без посредников: лейблов или дистрибьюторов.

Общество Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.

Политика Грузия отозвала своего посла с Украины Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Шоу-бизнес Лазарев поделился пляжными снимками с подросшим сыном Сергей Лазарев старается оберегать личную жизнь. Ему удалось целых три года скрывать сына от общественности.