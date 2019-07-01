Политика

Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском КрымеRT на русском 17:46

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.
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Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме

RT на русском17:46

Вакарчук объяснил свои слова о «российском Крыме»

РБК12:55

Вакарчук обвинил Россию в аннексии «российского Крыма»

News.ru09:15

С мыслью о Крыме: Вакарчук назвал полуостров российским

РИА Новости Крым10:45

Вакарчук заявил, что РФ «захватила российский Крым»

Газета.Ru09:56

Вакарчук объяснился за слова о российском Крыме

Lenta.ru12:41

Вакарчук заявил, что Москва «захватила российский Крым»

РИА Новости09:04
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 10:38
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Экономика

Медведев рассказал, что нужно россиянам для улучшения жизни

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что для улучшения качества жизни у россиян должна быть возможность получить достойную работу, качественное образование и начать собственное дело.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова

Олег Газманов Сегодня музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram фото, на котором стоит у доски для серфинга.
Обновлено в 11:44
Общество

Йошкар-олинские «жрицы любви» попросили Путина о защите

Форум секс-работников России направил в Кремль письмо с просьбой вычеркнуть из Кодекса об административных правонарушениях пункт о трафе за оказание платных интимных услуг.
Обновлено в 13:00
Футбол

«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»

Вингер Желсон Мартинш продолжит выступать за «Монако». Монегаски выкупили португальца у «Атлетико». Детали трансфера не уточняются.
Обновлено в 12:40
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Наука

«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»

Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено в 11:30
Здоровье

Лучшим неврологом России признали врача из Санкт-Петербурга

Лучшим врачом лабораторной диагностики стала Вера Лихачева, заведующая лабораторией в петербургской Городской станции переливания крови.
Обновлено в 10:13
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Кино

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие

«Хезболла» начала вывод бойцов из окрестностей Дамаска

Бойцы организации «Хезболла» начали покидать южные пригороды Дамаска, направляясь в сторону границы с Ливаном.
Обновлено в 18:31
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес

Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри

В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке.
Обновлено в 11:25
Технологии

Spotify отказался от работы с музыкантами без лейблов или дистрибьюторов

Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о завершении тестирования функции, которая позволяла музыкантам загружать свои работы на сервис без посредников: лейблов или дистрибьюторов.
Обновлено в 16:26
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Политика

Грузия отозвала своего посла с Украины

Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено в 16:42
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес

Лазарев поделился пляжными снимками с подросшим сыном

Сергей Лазарев старается оберегать личную жизнь. Ему удалось целых три года скрывать сына от общественности.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
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