Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»

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