Политика
Захарова – Порошенко: Россия защищает Европу от варварства и милитаризма
Захарова – Порошенко: Россия защищает Европу от варварства и милитаризмаВести.Ru11:30
Порошенко уверен, что российские войска готовятся к захвату Мариуполя и Бердянска. Не Украина, а "Россия защищает Европу от варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом", написала Мария Захарова.
Вести.Ru11:30
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После того, как Порошенко заявил о том, что "Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск", можно с уверенностью сказать, перефразируя его же: это именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом.
— Мария Захарова, российский дипломатNews.ru 11:07
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Захарова: Это Россия, а не Украина, защищает Европу от варварства и тирании
Комсомольская правда10:56
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:38, Ашберн
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