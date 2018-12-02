Политика

Захарова – Порошенко: Россия защищает Европу от варварства и милитаризма
Вести.Ru
11:30

Порошенко уверен, что российские войска готовятся к захвату Мариуполя и Бердянска. Не Украина, а "Россия защищает Европу от варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом", написала Мария Захарова.
Вести.Ru11:30
Мария Захарова
После того, как Порошенко заявил о том, что "Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск", можно с уверенностью сказать, перефразируя его же: это именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом.
— Мария Захарова, российский дипломатNews.ru 11:07

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Захарова – Порошенко: Россия защищает Европу от варварства и милитаризма

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Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
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Немецкий политик, член СДПГ. Вице-канцлер Германии. Министр иностранных дел Германии. Премьер-министр земли Нижняя Саксония. Министр по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности. Председатель Социал-демократической партии Германии с 13 ноября 2009 года. Министр экономики и энергетики Германии.
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