Политика
Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»Российская газета 14:15
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", новые санкции США против РФ в рамках дела Скрипалей - "мощнейшее доказательство" того, что обнародованная Лондоном история по этому делу придумана с целью провокации.
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Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Бывшая любовница Гуфа выходит замуж
Яна Шевцова готовится к торжественному событию. Экс-участница телестройки сообщила, что скоро выйдет замуж.
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Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
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Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
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«Валенсия» Черышева обыграла «Байер» в товарищеском матче
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Обновлено в 09:55
Культура
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Гаджеты
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Обновлено в 09:58
Наука
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
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Транспорт
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Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии
Больше команды забить не сумели, поэтому судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти.
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Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Политика
Захарова иронично ответила на слова Помпео о возвращении Украине Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Майка Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен".
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
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Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
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В Петербурге потеплеет погода до 20 градусов уже в эту среду
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Обновлено в 13:12
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
Обновлено в 05:50
Баскетбол
Андрей Воронцевич: «Были немного расслаблены и чуть-чуть подуставшие»
Форвард сборной России Андрей Воронцевич заявил, что команда была расслабленная и немного уставшая в матче с Ираном, но это не является оправданием для поражения (84:91).
Обновлено в 12:03
Происшествия
Авиакомпания в Шотландии отменила рейс из-за двух пьяных пилотов
Полицейские шотландского города Глазго арестовали двух пилотов авиакомпании United Airlines, которые были пьяны.
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Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено вчера в 05:46
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Футбол
«Зенит» прокомментировал драку фанатов с ОМОНом
Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.
Обновлено вчера в 22:00
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Женская сборная России по волейболу одержала победу над Южной Кореей в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 15:35
Политика
National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге
Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
Обновлено вчера в 21:21