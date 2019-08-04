Политика
Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»Российская газета 14:15
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", новые санкции США против РФ в рамках дела Скрипалей - "мощнейшее доказательство" того, что обнародованная Лондоном история по этому делу придумана с целью провокации.
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Захарова заявила, что санкции США в отношении РФ доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»
Комсомольская правда11:00
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