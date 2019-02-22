Захарова: Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливеВести.Ru вчера в 16:54

с чего всё началось

Такие провокации допускаться не будут... Для этого ведётся в том числе политическая и дипломатическая работа. Значительное время в ходе двусторонних встреч в Мюнхене Сергей Лавров посвятил именно возможности совершения аналогичных провокаций.

Российская Федерация не допустит новых провокаций в Керченском проливе. Для этого идет дипломатическая работа. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова: Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливе

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