Политика

Захарова: Россия не допустит новых провокаций в Керченском проливеВести.Ru 16:54

Российская Федерация не допустит новых провокаций в Керченском проливе. Для этого идет дипломатическая работа. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Мария Захарова
Такие провокации допускаться не будут... Для этого ведётся в том числе политическая и дипломатическая работа. Значительное время в ходе двусторонних встреч в Мюнхене Сергей Лавров посвятил именно возможности совершения аналогичных провокаций.
— Мария Захарова, российский дипломатИА Новороссия 16:00
с чего всё началось
Выступая в эфире
 программы "Большая игра" на Первом канале, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что перспективы урегулирования ситуации на Украине оставляют желать лучшего.
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