Политика

Захарова: Россия не допустит новые провокации в Керченском проливеИА Новороссия вчера в 16:00

Россия не допустит новых провокаций со стороны Украины в Керченском проливе. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.
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Мария Захарова
Такие провокации допускаться не будут... Для этого ведётся в том числе политическая и дипломатическая работа. Значительное время в ходе двусторонних встреч в Мюнхене Сергей Лавров посвятил именно возможности совершения аналогичных провокаций.
— Мария Захарова, российский дипломатИА Новороссия вчера в 16:00

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