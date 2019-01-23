Политика
Захарова: Нидерланды пытаются скрыть данные о крушении МН17The Moscow Post 08:53
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Нидерландов стремятся скрыть данные по расследованию катастрофы с крушением малазийского боинга МН17 в Донбассе, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине летом 2014 года.RT на русском07:09
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Спорт
Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак
В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Авто
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто
"Яндекс" представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, передает ОТР информацию газеты "Коммерсант".
Обновлено в 08:54
Авто
Главный завод Subaru остановил производство
На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.
Обновлено в 04:05
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Происшествия
Пытавшийся угнать самолет сибиряк заявил о роли в терактах 11 сентября
В ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения неудачливому угонщику, судья, зачитывая материалы дела, сообщил, что Шаповалов пугал экипаж самолета своей причастностью к терактам 11 сентября 2001 года в США.
Обновлено в 09:12
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Ульяновский автозавод выпустил авторефрижератор «Профи» с заводским газобаллонным оборудованием (ГБО). Мотор работает на пропан-бутане.
Обновлено в 10:43
Авто
Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара
Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Общество
Следователи заинтересовались голодными обмороками школьников Кузбасса
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Xiaomi показала первый гибкий смартфон
Xiaomi показала свой первый гибкий смартфон.
Обновлено в 08:35
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
Обновлено в 09:05
Авто
Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
Обновлено в 04:32
Происшествия
Умер третий летчик разбившегося под Мурманском Ту-22М3
Обновлено вчера в 08:35
Экономика
Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества
«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
Обновлено в 10:53
Происшествия
СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове
ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
Обновлено в 10:49
Экономика
Росстат зафиксировал снижение цен на яйца
Цены на яйца в российских магазинах снизились на 1,3% в период с 15 по 21 января, следует из опубликованного Росстатом индекса потребительских цен.
Обновлено в 11:03
Политика
В Венесуэле пройдут массовые протесты против президента Мадуро
Обновлено в 07:15
Общество
Адвокат Рыбки опроверг участие Белоруссии в ее судьбе
Пресс-конференция началась без участия Вашукевич. Зацаринский отметил, что она собиралась приехать.
Обновлено в 06:17
Экономика
Глава Dyson стал самым богатым человеком в Великобритании
Глава компании по производству пылесосов Dyson Ltd. Джеймс Дайсон стал новым лидером в рейтинге самых богатых людей Великобритании.
Обновлено в 09:51
Авто
Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie
Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.
Обновлено в 06:58
Интернет
Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков
По мнению экспертов ИРИ, нарушения в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у сайтов госструктур и крупных частных компаний.
Обновлено в 10:09
Авто
Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus
В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье
Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя
Столичные врачи во время сильных холодов рекомендуют согреваться какао и воздержаться от употребления алкоголя.
Обновлено в 01:45
Общество
В США замерз Ниагарский водопад
Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Футбол
Адвокат Мамаева намерен подать жалобу в прокуратуру
Обновлено в 10:25
Авто
Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano
Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Технологии
Дуров запустит новую криптовалюту в марте
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Путин выразил соболезнования Турции после гибели моряков в Черном море
Обновлено в 10:12
Кино
После болезни скончался известный кинооператор Валерий Никонов
Обновлено в 09:54
Кино
Netflix официально признан кинопроизводителем
Netflix стал первым стриминговым сервисом, получившим членство в Американской ассоциации кинопроизводителей (Motion Picture Association of America).
Обновлено в 07:18