Политика

Захарова: Нидерланды пытаются скрыть данные о крушении МН17The Moscow Post 08:53

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Нидерландов стремятся скрыть данные по расследованию катастрофы с крушением малазийского боинга МН17 в Донбассе, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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с чего всё началось

Захарова заявила об отказе Нидерландов выдать материалы по делу MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине летом 2014 года.
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Захарова заявила об отказе Нидерландов выдать материалы по делу MH17

Газета.Ru09:24

МИД России не исключил попыток Нилерландов скрыть правду о расследовании дела MH17

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РИА Новости07:15

Захарова заявила, что Нидерланды могут пытаться скрыть данные по делу о катастрофе MH17

ТАСС07:40

Россия заподозрила Нидерланды в утаивании данных по малайзийскому «Боингу»

Lenta.ru07:39

Голландия скрывает материалы по крушению MH17

News.ru07:48

Захарова заявила об отказе Нидерландов выдать материалы по делу MH17

RT на русском07:09
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Спорт

Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию

Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Авто

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто

"Яндекс" представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, передает ОТР информацию газеты "Коммерсант".
Обновлено в 08:54
Авто

Главный завод Subaru остановил производство

На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.
Обновлено в 04:05
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

Обновлено в 00:22
Происшествия

Пытавшийся угнать самолет сибиряк заявил о роли в терактах 11 сентября

В ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения неудачливому угонщику, судья, зачитывая материалы дела, сообщил, что Шаповалов пугал экипаж самолета своей причастностью к терактам 11 сентября 2001 года в США.
Обновлено в 09:12
Авто

УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе

Ульяновский автозавод выпустил авторефрижератор «Профи» с заводским газобаллонным оборудованием (ГБО). Мотор работает на пропан-бутане.
Обновлено в 10:43
Авто

Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Общество

Следователи заинтересовались голодными обмороками школьников Кузбасса

Обновлено в 10:00
Гаджеты

Xiaomi показала первый гибкий смартфон

Xiaomi показала свой первый гибкий смартфон.
Обновлено в 08:35
Общество

Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
Обновлено в 09:05
Авто

Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Обновлено в 04:32
Происшествия

Умер третий летчик разбившегося под Мурманском Ту-22М3

Обновлено вчера в 08:35
Экономика

Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества

«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
Обновлено в 10:53
Происшествия

СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
Обновлено в 10:49
Экономика

Росстат зафиксировал снижение цен на яйца

Цены на яйца в российских магазинах снизились на 1,3% в период с 15 по 21 января, следует из опубликованного Росстатом индекса потребительских цен.
Обновлено в 11:03
Политика

В Венесуэле пройдут массовые протесты против президента Мадуро

Обновлено в 07:15
Общество

Адвокат Рыбки опроверг участие Белоруссии в ее судьбе

Пресс-конференция началась без участия Вашукевич. Зацаринский отметил, что она собиралась приехать.
Обновлено в 06:17
Экономика

Глава Dyson стал самым богатым человеком в Великобритании

Глава компании по производству пылесосов Dyson Ltd. Джеймс Дайсон стал новым лидером в рейтинге самых богатых людей Великобритании.
Обновлено в 09:51
Авто

Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie

Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.
Обновлено в 06:58
Интернет

Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков

По мнению экспертов ИРИ, нарушения в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у сайтов госструктур и крупных частных компаний.
Обновлено в 10:09
Авто

Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus

В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье

Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя

Столичные врачи во время сильных холодов рекомендуют согреваться какао и воздержаться от употребления алкоголя.
Обновлено в 01:45
Общество

В США замерз Ниагарский водопад

Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Футбол

Адвокат Мамаева намерен подать жалобу в прокуратуру

Обновлено в 10:25
Авто

Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano

Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Технологии

Дуров запустит новую криптовалюту в марте

Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Путин выразил соболезнования Турции после гибели моряков в Черном море

Обновлено в 10:12
Кино

После болезни скончался известный кинооператор Валерий Никонов

Обновлено в 09:54
Кино

Netflix официально признан кинопроизводителем

Netflix стал первым стриминговым сервисом, получившим членство в Американской ассоциации кинопроизводителей (Motion Picture Association of America).
Обновлено в 07:18
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