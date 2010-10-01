Баскетбол
Нева СпортЗахар Пашутин: Сборная России не сможет выигрывать на ЧМ-2019 за счет класса
О шансах сборной России на чемпионате мира по баскетболу рассказал чемпион Европы, чемпион Евролиги и главный тренер петербургского «Спартака» Захар Пашутин: На товарищеском турнире сборная России играла не совсем стабильно. В одном матче показывает очень хорошую игру, в другом — не очень.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Захар Пашутин: Сборная России не сможет выигрывать на ЧМ-2019 за счет класса
Нева Спорт29 августа в 06:19
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пугачева в стильном платье спела дуэтом с Вайкуле на празднике друга
Примадонна решила спеть для именинника и его друзей.
Телепрограмма 06:00
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
Lenta.ru 07:46
Здоровье
Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале
Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.
Вестник вчера в 13:35
Общество
Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек
Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Футбол
Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар переживает по поводу своего трансфера в каталонскую "Барселону", сообщает журналист Херард Ромеро.
Газета.Ru 10:46
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Футбол
Фанаты «Зенита» помпезно проводили команду на игру со «Спартаком»
Телеканал Санкт-Петербург 10:44
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова опубликовала «честное» фото в купальнике
В подписи к снимку Литвинова сообщает, что фото является "честным".
Discover24 07:00
Происшествия
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
Российская газета 10:29
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Финансы
Украинцев предупредили об обвале гривны
Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.
News.ru 09:21
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Единоборства
Андраде проиграла Вейли в бою за звание чемпионки UFC
Сегодня, 31 августа, состоялся очередной турнир UFC, где главным поединком вечера стал бой с участием Джессики Андраде.
Советский спорт 10:37
Кино
На фестивале в Венеции фильм Тарковского встретили аплодисментами
На Венецианском кинофестивале прошел показ документального фильма Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer Андрея А. Тарковского, посвященного творчеству его отца.
Культуромания 07:15
Технологии
Бету сюжетной кампании Star Citizen отложили ещё на 3 месяца
Cloud Imperium объявила об очередных переносах Star Citizen: в связи с оптимизацией производства и параллельной разработкой нескольких крупных проектов разработчикам пришлось на три месяца отложить запуск беты сюжетной кампании Squadron 42.
Игромания.ру 05:00
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Политика
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру вчера в 02:38
Гаджеты
Apple бесплатно заменит экраны в часах Watch Series 2 и Series 3
Компания уже объявила какие часы попадают под бесплатную замену экранов. Их список достаточно большой и указан в таблице.
Astera 06:45
Авто
В каршеринге «Яндекса» снова появились Porsche 911
Компания «Яндекс» вернула в автопарк своего каршеринга спорктар Porsche 911. Взять автомобиль в аренду можно на срок от одного до 24 часов.
Motor 04:45
Происшествия
Пешеход пострадал в ДТП с каршеринговым авто в Петербурге
От удара отечественная машина вылетела на тротуар и снесла пешехода.
РЕН ТВ 10:24