Баскетбол

Нева СпортНева СпортЗахар Пашутин: Сборная России не сможет выигрывать на ЧМ-2019 за счет класса

О шансах сборной России на чемпионате мира по баскетболу рассказал чемпион Европы, чемпион Евролиги и главный тренер петербургского «Спартака» Захар Пашутин: На товарищеском турнире сборная России играла не совсем стабильно. В одном матче показывает очень хорошую игру, в другом — не очень.
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Эксперты оценили шансы мужской сборной России по баскетболу выиграть ЧМ-2019

Чемпионатвчера в 09:30

Захар Пашутин: Сборная России не сможет выигрывать на ЧМ-2019 за счет класса

Нева Спорт29 августа в 06:19
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В Эфиопии найдены останки австралопитека

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.
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Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
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Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
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США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

Польша, США и Украина в субботу подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа.
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При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
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Экономика

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru 06:08
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В Подмосковье вертолет упал в реку

Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:28
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Более легкие роды могут приводить к тяжелым последствиям

Появившиеся на свете в результате кесарева сечения дети чаще проявляют симптомы аутизма или СДВГ, как показало исследование с участием свыше 20 млн детей.
MedikForum.ru 29 августа в 07:03
Происшествия

Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом

Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
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Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели

Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Наука

Китайские ученые разработали гель для восстановления зубной эмали

Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 12:50
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»

Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.
РБК 12:53
Политика

Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд

Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
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Происшествия

Полиция обливает протестующих цветной водой в Гонконге

Газета.Ru 08:53
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Для лифта на Луну предложили новую концепцию

В Колумбийском университете заявили, что готовы внести изменения в старую идею создания лифта на Луну.
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Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.
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На севере Норвегии разбился вертолет

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Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
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Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии»

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Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
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Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал совет своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу перед титульным боем с украинцем Василием Ломаченко, который состоится 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне.
Чемпионат вчера в 03:19
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Парад планет разворачивается на небесной сфере в эти дни

Участниками малого парада планет станут Меркурий, Венера, Земля и Марс.
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Концепцию парка «Тучков Буян» в Петербурге выберут к апрелю 2020 года

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Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Армия и оружие

Турция начала переговоры о покупке истребителей Су-57

Российская газета вчера в 08:25
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Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
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В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
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