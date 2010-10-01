Баскетбол
Нева СпортЗахар Пашутин: Сборная России не сможет выигрывать на ЧМ-2019 за счет класса
О шансах сборной России на чемпионате мира по баскетболу рассказал чемпион Европы, чемпион Евролиги и главный тренер петербургского «Спартака» Захар Пашутин: На товарищеском турнире сборная России играла не совсем стабильно. В одном матче показывает очень хорошую игру, в другом — не очень.
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Захар Пашутин: Сборная России не сможет выигрывать на ЧМ-2019 за счет класса
Нева Спорт29 августа в 06:19
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