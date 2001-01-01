Футбол

Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клубSoccer.ru 12:11

3 фото
Вингер "Кристал Пэлас" Вилфрид Заха сообщил руководству команды, что он намерен сменить клуб. Заха надеется, что лондонцы продадут его уже этим летом, а поиски нового места работы начнутся, когда игрок вернется с Кубка Африканских Наций, где он играл за Кот-д'Ивуар, с которым дошел до 1/4 финала.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Заха сообщил «Кристал Пэлас» о желании покинуть клуб

Чемпионат12:18

Заа объявил, что хочет покинуть «Кристал Пэлас»

Sportbox.RU13:15

Заа хочет перейти в «Арсенал»

Metaratings12:34

Заа объявил, что хочет покинуть «Кристал Пэлас»

Матч ТВ13:15

Заа уведомил «Пэлас», что хочет уйти. Игроком интересуется «Арсенал»

Sports.ru11:55

Заа сообщил руководству «Кристал Пэлас» о желании покинуть клуб

ProstoProSport11:50

Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клуб

Soccer.ru12:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:25, Вашингтон
Происшествия

На заказавшую лекарство маму больного ребенка не стали заводить дело

Обновлено в 14:02
Происшествия

Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице

Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 04:10
Политика

Захарова раскритиковала идею Зеленского о гражданстве

Захарова заявляет, что к механизму предоставления второго гражданства этническим украинцам возникает множество вопросов.
Обновлено в 07:26
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Спорт

Ромашина и Колесниченко выиграли золото ЧМ в Корее

Сегодня, 18 июля, российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золотые медали в произвольной программе в соревновании дуэтов.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

Обновлено в 08:37
Политика

В Германии предостерегли от использования приложения FaceApp

"Действительно есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки", - сказал Кельбер, добавив, что беспокойство вызывают также туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.
Обновлено в 13:31
Здоровье

Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии

Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.
Обновлено в 04:35
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Происшествия

В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

В Литве задержан экс-глава компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, который является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг, 18 июля.
Обновлено в 11:36
Кино

Умерла советская актриса Валентина Зимняя

Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
Обновлено в 05:27
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать на День Победы в Москву

Обновлено в 08:46
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Обновлено в 07:33
Футбол

«Динамо» сделало предложение форварду «Марселя»

Московское "Динамо" вступило в переговоры с "Марселем" относительно трвнсфера нападающего Клинтона Н'Джие, рапортует FootMercato.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе

В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика

«Слуга народа» Зеленского лидирует накануне парламентских выборов

Социологическая группа "Рейтинг" 18 июля представила данные, согласно которым позиции партии президента Украины "Слуга народа" еще больше укрепились - ее поддерживают 49,5% от тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Туве в аварии погибли семь человек

При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Авто

Кроссовер Ford Territory на китайской платформе стал бестселлером марки

Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери

Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Кино

Звезды «Игры престолов» сами номинировали себя на «Эмми»

Ранее сообщалось, что «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на престижную премию «Эмми».
Обновлено в 04:41
Происшествия

Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП

Обновлено в 14:13
Политика

Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями

До 1 февраля 2020 года Правительство России должно разработать документ и план действий, которые отменят штрафы с дорожных камер, размещённых с нарушением требований.
Обновлено в 11:39
Недвижимость

В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки

В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Политика

Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Технологии

Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Главу Минстроя Астраханской области арестовали

Обновлено в 10:22
Технологии

Испытания беспилотника-огнемета из США показали на видео

Видео испытания американского беспилотника-огнемёта TF-19 Wasp появилось в Youtube.
Обновлено в 06:27
Футбол

Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
ещё по теме
Уилфрид Заха
Ивуарийский футболист
Ивуарийский и английский футболист. Выступает на позиции крайнего полузащитника за английский клуб «Кристал Пэлас» и сборную Кот-д’Ивуара.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кристал Пэлас
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Кройдона, южный Лондон. В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное