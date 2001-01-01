Футбол

Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клубSoccer.ru 12:11

Вингер "Кристал Пэлас" Вилфрид Заха сообщил руководству команды, что он намерен сменить клуб. Заха надеется, что лондонцы продадут его уже этим летом, а поиски нового места работы начнутся, когда игрок вернется с Кубка Африканских Наций, где он играл за Кот-д'Ивуар, с которым дошел до 1/4 финала.
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Заа хочет перейти в «Арсенал»

Metaratings12:34

Заа объявил, что хочет покинуть «Кристал Пэлас»

Матч ТВ13:15

Заа объявил, что хочет покинуть «Кристал Пэлас»

Sportbox.RU13:15

Заха сообщил «Кристал Пэлас» о желании перейти в «Арсенал»

Евро-футбол.ру16:14

Заха сообщил «Кристал Пэлас» о желании покинуть клуб

Чемпионат12:18

Заа уведомил «Пэлас», что хочет уйти. Игроком интересуется «Арсенал»

Sports.ru11:55

Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клуб

Soccer.ru12:11
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