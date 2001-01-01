Футбол
Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клубSoccer.ru 12:11
Вингер "Кристал Пэлас" Вилфрид Заха сообщил руководству команды, что он намерен сменить клуб. Заха надеется, что лондонцы продадут его уже этим летом, а поиски нового места работы начнутся, когда игрок вернется с Кубка Африканских Наций, где он играл за Кот-д'Ивуар, с которым дошел до 1/4 финала.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:25, Вашингтон
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