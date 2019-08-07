Футбол
Заха попросил у «Кристал Пэлас» трансферЕвро-футбол.ру 10:56
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха попросил команду выставить себя на трансфер, информирует Sky Sports. Ранее сообщалось, что "Эвертон" предложил за 26-летнего ивуарийца 75 млн евро, Дженка Тосуна и Джеймса Маккарти, но получил отказ.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:34, Вашингтон
Происшествия
Спецназ начал штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Сотрудники полиции и спецподразделений Киргизии прибыли в село Кой-Таш для задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.
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В ООН составили «Руководство по спасению мира для лентяев»
ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.
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Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн»
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».
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Происшествия
Трамп прибыл в Эль-Пасо после стрельбы
Президент США Дональд Трамп прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где 22 человека тали жертвами стрельбы в торговом центре, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:56
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ГМ-лимфоциты победили ВИЧ в культуре клеток и селезенке мышей
Полученные ГМ-лимфоциты уничтожали зараженные разными штаммами ВИЧ-1 клетки в культуре и в селезенке мышей.
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Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Политика
Столтенберг: НАТО не давало России никаких обещаний по расширению
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Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 14:49
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Иммиграционные службы США задержали практически 700 человек
Иммиграционные службы США задержали 7 августа 680 человек в штате Миссисипи по обвинению в нарушении миграционного законодательства.
Обновлено в 16:48
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
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Гаджеты
Производитель чехлов опубликовал изображения Google Pixel 4 XL
Производитель чехлов опубликовал изображения Google Pixel 4 XL в чехле.
Обновлено в 14:59
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $58
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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«Уотфорд» претендует на Уэлбека
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Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Авто
Lynk & Co придёт в Европу с автомобилями, которые нельзя купить
Руководитель Lynk & Co Ален Виссер поделился планами продвижения китайской марки в Европе.
Обновлено в 11:20
Политика
В ЦИК определились с позицией по жалобам оппозиционных кандидатов
Рабочая группа ЦИК предложила отклонить жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму: Константина Янкаускаса, Александра Руденко, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Пассажир упал под поезд на станции метро «Кузнецкий мост»
На станции столичного метро "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии пассажир упал под прибывающий поезд, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 08:48
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
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Общество
Непогашенные кредиты имеются у 51% российских семей
В России живет в долг каждая вторая семья 7 августа. Непогашенный кредит, как выяснилось, имеется у половины семей в России.
Обновлено в 05:23