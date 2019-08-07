Футбол

Заха попросил у «Кристал Пэлас» трансферЕвро-футбол.ру 10:56

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Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха попросил команду выставить себя на трансфер, информирует Sky Sports. Ранее сообщалось, что "Эвертон" предложил за 26-летнего ивуарийца 75 млн евро, Дженка Тосуна и Джеймса Маккарти, но получил отказ.
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