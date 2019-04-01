Футбол
Заха может продолжить карьеру во ФранцииЕвро-футбол.ру 04:20
Форвардом "Кристал Пэлас" Уилфридом Заха интересуется "ПСЖ". Об этом сообщает Sunday Express.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления кандидата в президенты Украины от партии "Слуга народа" о статусе Донбасса, выразил надежду, что поймет безальтернативность минских соглашений и диалога с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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