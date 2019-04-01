Футбол

Заха может продолжить карьеру во ФранцииЕвро-футбол.ру 04:20

Форвардом "Кристал Пэлас" Уилфридом Заха интересуется "ПСЖ". Об этом сообщает Sunday Express.
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СМИ: ПСЖ хочет приобрести футболиста «Кристал Пэлас»

RT на русском05:58

СМИ: «ПСЖ» готов приобрести Заа у «Кристал Пэлас»

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Заха может продолжить карьеру во Франции

Евро-футбол.ру04:20

СМИ: «ПСЖ» готов приобрести Заа у «Кристал Пэлас»

Sportbox.RU04:37

СМИ: «ПСЖ» интересуется Заа

Спорт-Экспресс03:47
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