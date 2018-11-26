Общество
Заказавшего банкеты на ₽1 млн якутского чиновника решили уволить
Заказавшего банкеты на ₽1 млн якутского чиновника решили уволитьРБК11:56
Авксентьева подчеркнула, что ни сама лично, ни ее заместители не давали поручений о проведении банкетов стоимостью более 1 млн руб. Ранее издание "Якутия.ру" сообщило, что с 19 октября по 31 декабря мэрия Якутска направила на организацию торжественных приемов главы города и его заместителей 1,1 млн руб.
РБК11:56
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Глава Якутска уволила чиновника, заказавшего для мэрии два банкета на 1,1 млн рублей
Интерфакс - Россия06:20
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