Хоккей

Зайцев забросил первую шайбу в сезонеProstoProSport вчера в 22:10

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Вашингтона». В середине второго периода он сравнял счет – 2:2. Ассистентами выступили Вильям Нюландер и Назем Кадри. Никита забросил первую шайбу в сезоне.
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Зайцев забросил первую шайбу в сезоне

ProstoProSportвчера в 22:10

Зайцев забросил свою первую шайбу в сезоне-2018/19. Россиянин не забивал 10 месяцев

Матч ТВвчера в 21:32

«Торонто» — «Вашингтон»: Зайцев забросил первую шайбу в сезоне

Чемпионатвчера в 21:18

Никита Зайцев забросил «Вашингтону» первую шайбу в сезоне

Sport24.ruвчера в 21:07

НХЛ. Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне

Sports.ru00:50

Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 22:38

Зайцев забросил свою первую шайбу в сезоне-2018/19. Россиянин не забивал 10 месяцев

Sportbox.RUвчера в 21:32
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 01:18, Ашберн
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию с долгами за газ в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с долгами за газ в республике.
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Под Москвой поезд остановился из-за сильного мороза

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Происшествия

Источник сообщил об обысках у мэра Нефтеюганска

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Политика

США отказали Венесуэле в разрыве дипотношений

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Интернет

Avast сообщила об угрозах для большинства компьютерных пользователей

Специалисты пришли к выводу, что абсолютное большинство пользователей работает с устаревшими программами и не беспокоится об уязвимости своих устройств.
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Происшествия

Выжившей в горах Урала туристке ампутируют обе ступни

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Общество

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Происшествия

Во Флориде при стрельбе в банке погибли пять человек

В результате штурма здания пострадали несколько заложников, пять человек погибло.
Обновлено вчера в 20:30
Космос

На Луну упал метеорит во время затмения

21 января, во время затмения, на Луну упал крупный метеорит.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Во Владивостоке произошел пожар в средней школе

Обновлено в 00:47
Гаджеты

Гендиректора Apple рассмешил вопрос про «Яндекс.Телефон»

Генеральный директор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос, что он думает о «Яндекс.Телефоне».
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы

Обновлено вчера в 22:49
Здоровье

Врачи назвали самое полезное мороженое

Самым полезным видом мороженого названо - молочное.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Население России уменьшилось впервые за десять лет

Уточняется, что 1 января прошлого года в России проживали примерно 146 миллионов 880 тысяч человек, а 1 января этого года - 146 миллионов 793 тысячи человек.
Обновлено вчера в 14:25
Хоккей

Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ

Обновлено вчера в 23:28
Наука

Ученые: употребление жареной курицы приводит к преждевременной смерти

Американские ученые в ходе научных изысканий пришли к выводу, что употребление всего одной порции жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
Обновлено в 00:47
Наука

Boeing успешно испытал беспилотное аэротакси

Американская авиастроительная корпорация Boeing провела испытания прототипа беспилотного «летающего автомобиля» с вертикальным взлетом, разработкой которого она занимается.
Обновлено вчера в 12:00
Энергетика

Жителям Киева из-за высоких тарифов пришлось греться кирпичами

Тариф на отопление на Украине с 1 января повысился в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды

Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Экономика

Для сделки с «Ростелекомом» Tele2 оценен в 240 млрд рублей

Госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2, рассказал «Ведомостям» человек, узнавший ее параметры от нескольких членов совета директоров Tele2.
Обновлено вчера в 15:41
Технологии

С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков

Причиной сбоев является глобальное обновление протокола системы доменных имен, а с 1 февраля будет прекращена поддержка старой версии Domain Name System.
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Происшествия

На севере Москвы в квартире жилого дома произошел хлопок

Хлопок произошел в одной из квартир на Костромской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 01:05
Гаджеты

Xiaomi показала складной смартфон

Обновлено вчера в 09:33
Общество

Названы минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки в РФ

Розничные цены на цифровые приставки к аналоговым телевизорам начинаются от 1 тыс. рублей. Присутствуют на рынке более 200 моделей.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Правящий совет выберет нового короля Малайзии 24 января

В Малайзии назначат нового короля в четверг, 24 января 2019 года, когда правящий совет соберется для закрытого голосования, сообщает Sindonews.
Обновлено 22 января в 03:13
Космос

Ученые назвали новую теорию возникновения жизни на Земле

Обновлено вчера в 18:05
Наука

В Китае клонировали пять макак с идентичными измененными генами

Обновлено в 00:35
Авто

Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017

Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу

Красноярские ученые недавно объявили самой полезной в мире рыбой боганидского гольца, который обитает в озерах Сибири.
Обновлено вчера в 19:15
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