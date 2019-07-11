Футбол
Заинтересовавший «Спартак» игрок пройдет медобследование в «Генке»Газета.Ru 12:47
Полузащитник румынского "Вииторула" Янис Хаджи, сын знаменитого экс-футболиста Георге Хаджи, пройдет медицинское обследование в "Генке". Как сообщает Sport.ro, Хаджи будет зарабатывать в бельгийском клубе около €800 тыс. в год. Контракт будет рассчитан на три сезона.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:00, Вашингтон
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Меркель сделала важное заявление после нового приступа
На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена слушать государственные гимны сидя, поскольку ранее ее сильно трясло во время этой части встреч с коллегами.
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Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
«Пюник» сыграл вничью с македонским «Шкупи» в первом матче квалификации ЛЕ
Армянский «Пюник» сыграл вничью с македонским клубом «Шкупи» в рамках первого матча квалификации Лиги Европы.
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Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
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Главу МВД Крыма сняли с должности
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