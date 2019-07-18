Энергетика

Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводыВедомости 07:48

Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
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«Грязную» нефть начали подмешивать к чистой в порту Усть-Луга

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Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
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