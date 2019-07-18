Энергетика

Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводыВедомости 07:48

Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
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«Грязную» нефть начали подмешивать к чистой в порту Усть-Луга

Взгляд.ру06:43

Минэнерго: компании не делают скидок на нефть, смешанную с загрязненной

РИА Новости06:43

Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы

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«Грязную» нефть начали подмешивать к чистой в порту Усть-Луга

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В Минэнерго прояснили судьбу грязной нефти

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Минэнерго: содержание хлоридов в экспортной нефти в Усть-Луге не превысит 4 ppm

ТАСС06:43

Россия начала избавляться от грязной нефти в Усть-Луге путем смешивания

РБК09:09
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
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МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям

Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
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«РБ Лейпциг» подписал хавбека «ПСЖ» Нкунку

Полузащитник «ПСЖ» Кристофер Нкунку продолжит карьеру в Германии. Игрок заключил контракт с «РБ Лейпциг» до 2024 года.
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Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки

Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.
Обновлено в 12:26
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Москва заняла третье место в мире по числу миллиардеров

Москва заняла третье место в мире по числу живущих в ней долларовых миллиардеров.
Обновлено в 08:40
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская любит говорить с детьми на взрослые темы

Популярная российская телеведущая и писательница Юлия Барановская не стесняется говорить со своими детьми на взрослые темы.
Обновлено в 01:34
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Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе

Обновлено в 07:47
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«Интер» предложит Лукаку контракт на 41 миллион фунтов

Ранее «Интер» предложил за Лукаку 63 миллиона фунтов, но «МЮ» рассчитывает получить за бельгийца больше 79 миллионов фунтов.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Полтавской области обнаружили осведомителя ФСБ

По данным ведомства, указанное лицо в 2016–2019 годах за деньги передавало сведения в ФСБ.
Обновлено в 13:04
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Лолита Милявская заявила, что ее развод с мужем еще не состоялся

Популярная эстрадная исполнительница заявила, что ее молодой муж Дмитрий Иванов стал инициатором расставания, но расстаются они без конфликтов.
Обновлено в 11:25
Политика

Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 15 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов России и Белоруссии, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:19
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«Король Лев» поставил на реалистичность

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Instagram перестал показывать лайки

Обновлено в 12:20
Происшествия

В результате ДТП в Туве погибли семь человек

В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Политика

Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Космос

Ракету с «Союзом МС-13» установили на стартовый стол на Байконуре

В четверг, 18 июля, ракета-носитель "Союз-ФГ" самарского производства установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане.
Обновлено в 04:53
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере Мирзова

Московский «Спартак» официально объявил о переходе 26-летнего полузащитника Резиуана Мирзова.
Обновлено в 12:27
Политика

В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 12:13
Культура

Умер итальянский писатель Лучано Де Крешенцо

Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Лавров сравнил расходы на военные нужды НАТО и России

Расходы НАТО на военные нужды составили в 2018 году около триллиона долларов, Россия за этот же период потратила менее 50 млрд долларов.
Обновлено в 04:28
Здоровье

Минздрав разъяснил правила ввоза незарегистрированных лекарств

Ввоз и вывоз ограниченного объема наркотических средств или психотропных веществ возможны при наличии медицинских документов, которые подтверждают, что их выписали физическом лицу, пояснили в министерстве.
Обновлено в 12:02
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика

Зеленский решил упростить предоставление гражданства Украины

Украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления гражданства Украины.
Обновлено в 03:24
Интернет

Разработчик FaceApp заявил о безопасности приложения

Обновлено в 07:49
Авто

Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья

Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено в 10:38
Культура

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Русское поле»

Обновлено в 12:18
Происшествия

В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Обновлено в 12:01
Политика

Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

Обновлено в 09:07
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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