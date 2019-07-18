Энергетика
Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводыВедомости 07:48
Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов (его цитирует «Интерфакс»).
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 15:45, Вашингтон
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