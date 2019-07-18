Энергетика

Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводыВедомости 07:48

Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
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Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян

Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.
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Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
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Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект

Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.
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Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
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В случае смены владельца телеканала "Рустави 2" жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране, озвучили сегодня свои опасения участники акции около здания телекомпании.
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Бывшему главе волгоградского СУ СК предъявили обвинения в терроризме

Бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов, сообщил его адвокат Владимир Семенцов.
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В «Москва-Сити» построят новые дороги и речной причал

В деловом центре «Москва-Сити» построят новые дороги и речной причал.
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В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

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Сергей Собянин принял участие в церемонии начала серийного производства Renault Arkana на московском заводе "Рено".
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Только "Сити" и "ПСЖ" могут тратить каждый год столько, хотя, к ним присоединились "Барселона" и мадридский "Реал".
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Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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