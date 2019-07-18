Энергетика
Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводыВедомости 07:48
Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
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Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
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В случае смены владельца телеканала "Рустави 2" жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране, озвучили сегодня свои опасения участники акции около здания телекомпании.
Обновлено в 08:00
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В деловом центре «Москва-Сити» построят новые дороги и речной причал.
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