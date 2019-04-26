Политика

«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленнымNews.ru вчера в 10:53

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер. Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.
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Диверсия против «Дружбы»: кто отравил нефть в трубопроводе

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«Транснефть»: сырье в трубопроводе загрязнили вредители через узел частника

КП - Беларусьвчера в 12:15
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