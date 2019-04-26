Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленнымРИА Новости 26 апреля в 16:37

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Представитель компании отметил, что есть свидетельства преднамеренного загрязнения сырья.

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

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