Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленнымREGNUM вчера в 11:51
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
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«Транснефть»: сырье в трубопроводе загрязнили вредители через узел частника
КП - Беларусьвчера в 12:15
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Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
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Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
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Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
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Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут
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Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
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На космической станции «Тяньгун» можно будет вести сразу сотни экспериментов
В CSU заявили, что на космической станции "Тяньгун" будут вестись проекты и ставиться эксперименты в таких областях, как длительное нахождение живых организмов в космосе, биотехнологии, физика микрогравитации, космическое материаловедение, астрономия и т. д.
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