Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленнымREGNUM 26 апреля в 11:51

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
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