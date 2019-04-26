Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленнымREGNUM 11:51
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
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