Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленнымREGNUM 11:51

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Происшествия В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами "Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.

Политика Симоньян отреагировала на призыв к мужчинам Кавказа проучить ее Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян отреагировала на призыв к мужчинам Северного Кавказа проучить ее из-за слов о сохранении России как многоконфессиональной страны.

Общество Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.

Шоу-бизнес Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.

Политика В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".

Шоу-бизнес Анна Семенович удивила поклонников фотографиями без макияжа Популярная исполнительница Анна Семенович на днях решила порадовать своих поклонников в социальной сети Instagram, опубликовав пару фотографий без макияжа.

Происшествия В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер» В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».

Автоспорт Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.

Шоу-бизнес Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.

Политика Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Шоу-бизнес Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.

Путешествия Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.

Политика США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Кино Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.

Шоу-бизнес Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Наука Ученые рассказали, как выживает бактерия «смелый путешественник» Микробиологи из Томска первыми в мире выделили из глубинных подземных вод бактерию Desulforudis audaxviator, что с латыни переводится как "смелый путешественник".

Политика В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.

Политика Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.

Армия и оружие Китай испытывает многоразовую гиперзвуковую ракету Журнал Popular Mechanics обнаружил, что в КНР проходит испытания прототип перспективной многоразовой гиперзвуковой ракеты.

Общество В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.