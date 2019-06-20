Загрязнение нефти обнаружили на польском участке «Дружбы»Московский Комсомолец вчера в 06:41

На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщили РБК в «Транснефти».

с чего всё началось

Следы загрязнения нефти хлороганикой зафиксировали на участке «Дружбы» в Польше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Транснефть».

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.

Армия и оружие Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.

Единоборства Брат Нурмагомедова не выступит на турнире UFC в Абу-Даби Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов пропустит турнир UFC в Абу-Даби, который состоится 7 сентября, из-за травмы.

Происшествия Несколько мигрантов задержаны в Петербурге после массовой драки Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла в четверг, 20 июня, на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга.

Авто Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.

Авто В России продажи люксовых автомобилей в мае упали на 12,2% Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в прошлом месяце составил 108 экземпляров, что на 12,2% меньше, чем годом ранее.

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.

Футбол ФК «Урал» подписал польского защитника Аугустыняка Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с 25-летним защитником Рафалом Аугустыняком. Ранее игрок выступал за польский клуб «Медзь».

Шоу-бизнес Ирина Хакамада рассказала о даре своей «особенной» дочери Политик не часто рассказывает о дочери, предпочитая оставлять ей пространство для личной жизни.

Политика В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.

Политика Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.

Происшествия Василий Бойко-Великий принял арест стоя Бизнесмена отправили в СИЗО по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс» Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову.

Политика В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Технологии Роскачество проверило приложения по доставке продуктов Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак отказалась от алиментов Максима Виторгана Собчак и Виторган познакомились в 2011 году, спустя год между ними вспыхнул роман, который закончился браком.

Армия и оружие Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.

Политика В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США «В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.