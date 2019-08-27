Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЗагребское «Динамо» вышло в групповой раунд Лиги чемпионов

В рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов "Русенборг" сыграл вничью с загребским "Динамо".
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Загребское «Динамо» и «Црвена Звезда» выступят в Лиге чемпионов

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«Црвена Звезда» и загребское «Динамо» вышли в групповой турнир Лиги чемпионов

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