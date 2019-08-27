Футбол
Soccer.ruЗагребское «Динамо» вышло в групповой раунд Лиги чемпионов
В рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов "Русенборг" сыграл вничью с загребским "Динамо".
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Футбол
Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили
На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Технологии
Российский беспилотник «Корсар» допустили до госиспытаний
Российский разведывательный беспилотник «Корсар» допустили до государственных испытаний.
Телеканал 360° 21:36
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Технологии
В России разработали подъемник в электрички для колясочников
«Уралвагонзавод» (УВЗ) разработал электромеханическое подъёмное устройство для посадки или высадки в поезда людей с ограниченными возможностями, сообщили RNS в пресс-службе компании.
Rambler News Service 14:25
Политика
Песков рассказал об отношении лидеров «нормандской четверки» к встрече
"Очень активно идет разговор о возобновлении работы нормандского формата на высшем уровне", - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
Российская газета 13:57
Общество
Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей
Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
Политика
Путин пообещал Эрдогану продать Турции истребители Су-57
Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на вопрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности покупки российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает 27 августа RT.
REGNUM 11:01
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM 17:36
Политика
Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills
Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщают СМИ.
Народные новости 14:56
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Ведомство еще не публиковало данные за 2018 год, однако показатель мог еще снизиться, поскольку в Росстате заявляли об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».
Lenta.ru 18:42
Политика
Макрон ответил бразильскому лидеру на насмешки в адрес жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил в социальной сети Facebook на насмешки в адрес первой леди Франции Брижит Макрон.
Мойка78 вчера в 19:25
Здоровье
Более двухсот тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Томскую область
Холдинг "Нацимбио", принадлежащий госкорпорации "Ростех", приступил к отгрузкам в регионы вакцин против гриппа; в рамках первого этапа в Томскую область будет поставлено более 245 тысяч доз вакцины, включая более 61 тысячу доз вакцины для детей, сообщает во вторник пресс-служба "Нацимбио".
РИА Томск 10:35
Наука
Ученые-химики из США разработали самоуничтожающийся полимер
Evo-rus.com 13:40
Теннис
Кузнецова проиграла Ан в первом круге US Open
Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти во второй круг турнира US Open. В двух сетах она проиграла американке Кристи Ан.
Спорт-Экспресс 20:59
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле напросилась в преемницы Пугачевой следом за Лободой
Лайма Вайкуле заставила Аллу Пугачеву второй раз произнести монументальную фразу, которую та посвятила Светлане Лободе.
Телепрограмма 15:45
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Происшествия
Минюст РФ изучает решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.
REGNUM 05:53
Армия и оружие
Столтенберг пообещал военный ответ НАТО на кибератаку
Генсек НАТО Йенс Столтенберг написал статью, в которой размышляет о возможности применения статьи кодекса северо-атлантического альянса о коллективной обороне в ответ на кибератаку против одного из членов союза.
Телеканал 360° 19:39
Футбол
«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.
Спорт-Экспресс 16:10
Экономика
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.
Коммерсантъ 18:42
Происшествия
Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки
Адвокат одного из полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней волейболистки к сексуальным действиям, рассказал версию сотрудников правопорядка о произошедшем инциденте, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 21:21
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас
Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему.
Газета.Ru 22:36
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка
На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru 20:21
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК 09:24
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 20:05
Армия и оружие
На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
1 июля Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019.
ИА Новороссия 16:09